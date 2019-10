Nav-ansatt svarer statssekretæren: AAP - felle eller sikkerhetsnett?

Saken oppdateres.

Statssekretær Guro Angell Gimse har besvart kritikken vi kom med i vårt innlegg. Det uttalte målet for statssekretæren er å unngå at folk havner i AAP-fella. Arbeidsavklaringspenger (AAP) er ikke en felle. AAP er et sikkerhetsnett, som ivaretar de som faller utenfor. For de som blir rammet av sykdom.

Et argument for kutt i ytelsen er at sysselsettingsutvalget har sammenlignet inntekten til ungdom som mottar AAP med jevnaldrende. Her har man sett at mottakere av AAP har høyere inntekt enn jevnaldrende. Det er ikke et argument til å kutte i ytelsen. Ingen velger AAP av økonomiske årsaker. Man velger ikke krav til behandling og arbeidsrettede tiltak. Søker man AAP innhentes legeerklæring, før NAV vurderer om de vilkårene er oppfylt. Er det slik at regjeringen mener at leger og ansatte i Nav ikke gjør jobben sin når det vurderes at arbeidsevnen er nedsatt?

Det er viktig at Nav følger opp ungdom tett, og hjelper dem til aktivitet så tidlig som mulig. Vi mener at kutt i ytelsen vil virke mot sin hensikt. Det vil gi ytterligere problemer for de som faller ut. Dette vet vi i Nav av erfaring, regjeringen bør lytte på ansatte i Nav før man kutter i ytelsen!

Statssekretæren sier det var nødvendig å endre AAP-regelverket i 2018. Hun viser til at regelverket åpner for å forlenge AAP etter tre år, hun glemmer å si at det er strenge krav for å forlenge. Videre sier hun at AAP-mottakere som er for syke til å jobbe så vil uføretrygd gi varig inntektssikring.

Uføretrygd er en mulighet, men hun glemmer å si noe om vilkårene som stilles for å få uføretrygd. Ett vilkår er at man har gjennomført all hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak som kan bedre arbeidsevnen.

Det er åpenbart vanskelig for regjeringen å innse at noen mottakere av AAP er i behov for langvarig behandling. Våre medlemmer møter de som ikke er ferdig avklart. De som ikke kan å få utvidet AAP-perioden sin, og som ikke fyller vilkårene for uføretrygd. Noen må leve på beskjeden inntekt, noen må selge sin bolig, og noen må søke sosialhjelp.

Regjeringen har kuttet Nav sine budsjetter med 350 millioner, i forslaget for 2020 kutter de ytterligere 97,2 millioner. Kuttene skyldes ostehøvelkutt, og gevinst etter IKT-modernisering. Ønsker regjeringen at Nav skal følge opp ungdom tettere, og avklare menneskene på AAP raskere? Da er løsningen etter vårt syn enkel, reverser kutt og reverser endringene i AAP-regelverket. Gi oss rammene for å hjelpe!

