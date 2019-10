Fastlege svarer i debatten om smertestillende: Jeg ser at jeg kan misforstås, det beklager jeg

Saken oppdateres.

I en kronikk i Adresseavisen 10. oktober utfordret jeg «eksperter, helseforetak og helsepolitikere» til en dialog om problematikken rundt kroniske smerter.

I sin kommentar 14. oktober tar spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakolog Roar Dyrkorn denne utfordringen på direkten. Han presiserer at han aldri hverken har uttalt eller ment at smertepasientene må «ta seg sammen». Jeg ser at kronikken kan misforstås dit hen, og det beklager jeg. Mitt egentlige poeng er litt komplisert, og kom unyansert og litt klønete ut . Det finnes ikke en pille for alt som er ille. Ingen erfarer det tydeligere enn smertepasientene selv. På kroppen. Et helsevesen som står opprådd for virkemidler står i den samme avmakten som pasientene. I behandlings-systemene finnes en viss «avmaktsfobi», der vi risikerer at pasientene det ikke finnes klare løsninger for blir stengt ute i kulden. Om enn ikke tilsiktet. Like lite som at vi må tilby bjørnetjenester i form av vanedannende medisiner, like lite må vi by på den vel så helseskadelige bjørnetjenesten det er å skape avvisningsdynamikk. Dette er en analyse jeg vet Roar Dyrkorn deler.

I konstruktiv ånd ønsker jeg også å være tydelig på dette:

Jeg vil berømme Adresseavisen for at de har gitt romslig spalteplass for problematikken rundt kroniske smerter. Mange pasienter vil si det samme.

KUPP, som Dyrkorn refererer til som «kunnskapsbaserte oppfølgingsvisitter» til oss fastleger, holder jeg for å være nasjonalt toppnivå når det gjelder produsentuavhengig legemiddelinformasjon

I et annet innlegg 3. oktober refererer andre artikkelforfattere til «Knutepunktmodellen». Det har til hensikt å inspirere og gi bedre rammer til samarbeidet mellom fastleger og fysioterapeuter på kommunalt nivå. Det er et svært konstruktivt prosjekt. Jeg ser dog ingen motsetninger mellom et slikt lokalt forankret prosjekt, og at vi må beholde samarbeidet med andrelinje på sitt mest konstruktive, for eksempel FysMed-klinikken.

En pasient sa til meg : «Ingen bør krangle i helsevesenet. Det er nok elendighet til alle!» Som du vet kan det gå litt fort i svingene for oss fastleger, Roar Dyrkorn, så beklager igjen. Det er viktig at vi holder dialogen oppe, både i fagmiljøene, men mest av alt med pasientene.

På administrativt og politisk nivå synes jeg likevel dere må ta dere litt sammen. Bli heller med i dialogen, og gjør klokere beslutninger.

