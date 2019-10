Feriestengt i Trondheims barnehager

Saken oppdateres.

Leser i Adresseavisen 12. oktober at rådmannen legger frem forslag om å stenge barnehagene tre uker i sommerferien. Alle barn kan trenge fri og ferie og for de fleste barna vil dette være uproblematisk og vil ha gode opplevelser med familie i disse ukene.

For noen barn kan dette derimot oppleves som lange uker uten rutiner, rammer, opplevelser og trygge voksne. Dette får de i barnehagen. La oss få muligheten til å gi dem dette. For rådmannen er dette et innsparingstiltak og vi skjønner at det må sees på ulike muligheter for å få budsjett i balanse.

Vi som driver privat barnehage står fritt til å fastsette vår stenging, men vi blir tvunget til å foreta nye vurderinger hvis kommunen innfører dette. Mindre forbruk i kommunale barnehager fører til enda mindre tilskudd til oss private barnehager. I denne saken er det som spares inkludert effekt på innsparing til private barnehagene.

Vi synes ikke dette er greit på vegne av barnehagebarn i Trondheim.

