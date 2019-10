Kritiske spørsmål til AUF i forbindelse med verving av ungdommer

Her løp det sauer rundt for vel 40 år siden

Hei! Jeg retter et kritiske spørsmål til dere i AUF som går rundt og tydeligvis verver ungdom på videregående skole. Bakgrunnen for at jeg spør om dette, er:

Forrige skoleår oppsøkte medlemmer av AUF, elevene ved Charlottenlund videregående skole. Der drev de en heftig kampanje for å få elevene til å skrive under på kampanje mot fraværsgrensa. Veldig mange gjorde det og samtidig som de skrev under på dette skjemaet, skrev de også under på et annet skjema med navn og adresse. Hver elev måtte også betale 10 kroner. La meg påpeke at dette gjelder 15-16-åringer.

Ja, noen mener vel at de skal være så reflekterte at de skal skjønne konsekvenser og se ettertrykkelig etter hva de skriver under på, men forståelig nok så er mange som blir blendet av dette med fraværsgrensa. Slik jeg har fått det forklart, kom det ikke klart frem at når de skriver under på dette, så blir de medlemmer av partiet.

I år så dumper det ned et brev i postkassene hos alle som har fylt ut navn og adresse. Og det er visstnok veldig mange. Her blir de bedt om å betale 50 kroner og takker samtidig for at de er med på laget, «hilsen Ina Rangønes Libak, leder og Sindre Lysø generalsekretær.»

Som mor så synes jeg dette er råtten måte å «verve» medlemmer på. Og hva gikk den 10-kronen til som alle måtte betale?

Får ikke AUF statlig støtte for hvert medlem de verver?

