Bussjåførens selskap: Vi beklager sterkt og legger oss flate

Dette er svar på innlegget: Gutten kom seg ikke av metrobussen. Den desperate forelderen stilte seg foran bussen i protest

Tide beklager sterkt denne hendelsen. Vi er svært lei oss for den måten spesielt far og sønn ble behandlet i saken, samtidig som vi også vil beklage overfor andre passasjerer på den aktuelle bussreisen for forsinkelsen og ubehaget.

Situasjonen som oppsto viser en kundebehandling som ikke er akseptabel i Tide, og vi legger oss flate for at dette kunne vært håndtert på en bedre og mer medmenneskelig måte.

Vi i Tide har allerede vært i kontakt med faren som du beskriver i saken, og det er klart for begge parter at hendelsen oppsto som følge av en misforståelse. Likefullt er det enighet om at dette ikke har vært håndtert på en god måte. Tide har beklaget personlig overfor far og sønn, og følger opp sjåføren i henhold til våre rutiner for personalsaker.

Samtidig må vi få understreke at selv om denne hendelsen ikke skulle ha funnet sted, så er den ikke representativ. Bussjåfører i Tide står på hver dag for å levere gode reiseopplevelser. De bryr seg og hjelper passasjerer med både og av- og påstigninger, voksne som barn, og er stolte over å kunne være viktige og verdifulle bidragsytere til at hverdagen går i hop for folk flest både tidlig og sent.

