Gleder meg, Per!

Saken oppdateres.

I min gjestekommentar om politikernes rolleblandinger, falt jeg for fristelsen å sammenligne Olsø- og Waage-saken med smalt teater. Nå har Rosendal Teater-sjef Per Ananiassen reagert. Han mener jeg videreformidler fordommer om samtidsteater. Det har han sikkert litt rett i.

Innerst inne har jeg respekt for arbeidet de gjør ved teatret. Jeg har mindre respekt for rolleblandingen blant byens politikere. Derfor vil jeg takke ja til Ananiassens invitasjon om å se et stykke i høst.

Jeg har egentlig ikke dykket dypt ned i en oppsetning ved Avant Garden/Rosendal siden jeg som kulturjournalist i Adresseavisen skrev mye om Ann Liv Youngs bæsje-på-scenen-forestilling «Cinderella» i 2010.

