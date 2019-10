Et forsvar for AtB: Vi er godt fornøyde!

Game of Thrones-duoen satser alt på Netflix – forlater Star Wars-prosjekt

Saken oppdateres.

Jeg har registrert et utall av klager på AtB etter omleggingen primo august. Jeg spør meg selv: Er det virkelig så ille?

Min kone og jeg flyttet i sommer fra et svært busstett område på Øya. Etter flyttingen til et mer «perifert» strøk av byen er tilbudet naturlig nok ikke så rikholdig, men vi er godt fornøyd. Avgangene er stort sett presise og sjåførene blide og hensynsfulle. Kommer det på barnehager eller folk som har små eller store problemer med bevegelse, venter de til alle er på plass før det startes opp igjen.

Det er klart at noen har fått et forverret tilbud, men jeg er overbevist om at mange har opplevd det motsatte. Men de hører vi ikke fra! Det er nå gått knappe tre måneder siden omleggingen og det er sikkert ting som må justeres eller rettes, men la nå AtB få en rimelig tid til å gjøre det.

