Komiske Alstad

Saken oppdateres.

Det har vært selsomt å følge de siste dagenes krumspring etter «intervjuskandalen» i RBK, der lagets medieansvarlige avbrøt et intervju som NRK hadde med Pål André Helland.

Det er selvsagt alvorlig at noen direkte griper inn og prøver å hindre fri nyhetsformidling, men i likhet med hva intervjuobjektet selv har uttalt: Dette fremstår først og fremst som komisk. Et eksempel på ubehjelpelig mediehåndtering og en klønete forklaring/bortforklaring, når den først kommer, fra Trond Alstad i ettertid.

Det er jo bra at Alstad kommer opp med en unnskyldning, men det er all grunn til å spørre seg om han egentlig har forstått hva og hvorfor han skal beklage.

1. Det første han gjør etter det pinlige opptrinnet, er å stikke seg unna. «Ingen kommentar», «kun fokus på Molde-kampen nå», og så håpe på at det hele sklir over.

Beklagelsen kommer først etter at klubbens daglige leder går ut og setter skapet på plass. Alt tyder på at Alstad må instrueres til å beklage.

2. Beklagelsen hans er uklar. «Intervjuet med Pål André Helland fikk en annen retning enn ønsket, det beklager jeg sterkt.» Hva mener han? Besto den uønskede retningen i at Alstad selv mente han måtte avbryte intervjuet, eller var det journalistens retningsvalg gjennom spørsmålene som var uønsket? Med andre ord: Mener Alstad det hele var NRKs feil i utgangspunktet?

3. I beklagelsen skriver Alstad noe om kjøreregler, det er muligens RBK sine han sikter til, og at media også har sine regler. Nå er det slik at media ikke har så mange regler om man ser bort fra Vær Varsom-plakaten, som vel neppe er tema her. Fri journalistikk handler om å stille de spørsmålene en journalist synes er relevante der og da. Verre er det ikke. Alstad misforstår medias rolle om han tror nyhetsformidling kan baseres på avtalte regler mellom RBK og journalistene.

4. Alstad skriver at det hører med til hans jobb å beskytte spillerne. Han skriver ikke mot hvem, men jeg går ut fra at han mener media. Sagt på en annen måte: Alstad mener han skal beskytte spillerne mot seg selv, hva de kan komme til å si når journalistene spør. En ganske utrolig holdning i 2019, man skulle nesten tro at Alstads legger til grunn at spillerne kun har det i bena, og ikke i hodet, slik at han må innta en rolle som en slags foresatt for dem.

Summa summarum bærer Alstads beklagelse både i form og innhold preg av å være skrevet med påtvungen penn etter at den øvrige RBK-ledelsen innså fadesen på hjemturen fra Portugal. Nå klarer ikke jeg å se det helt store gravalvoret i det som skjedde, bortsett fra det nedslående i at Norges fremste fotballklubb holder seg med så utdaterte kommunikasjonsstrategier som det er demonstrert de siste dagene.

Tankene går til Bagdadi 2003. Noen av oss husker kanskje den overivrige informasjonsministeren som skulle styre media ved å forklare og bortforklare fiendens nærvær. Komiske Ali ble han kalt.

