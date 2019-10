Skivebom av lederen i Adressa lørdag

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

I lederen i avisa lørdag kunne vi lese at Adressa mener «statlig styring kan ikke løse alt». Lederen peker på at det er store forskjeller i nivå og kvalitet i Kommune-Norge når det gjelder eldreomsorgen, og at i mange kommuner brytes til og med loven som skal beskytte våre eldre i livets siste fase. Lederen viser dog til at det pågår forsøksordninger blant annet i Stjørdal og Selbu, hvor eldreomsorgen er statlig finansiert, med gode resultater!

Adressa sier videre at «hvis staten skal inn med tiltak som jevner ut alle ulikheter, kan vi like gjerne legge ned lokaldemokratiet». Jeg lurer på følgende: Hva er viktigst? Å sikre jevn og god kvalitet på eldreomsorgen i kommunene, eller å ivareta lokaldemokratiet, hvor lokalpolitikerne skal «gjøre egne prioriteringer og tilpasninger»?

Selv har jeg 22 års erfaring fra privat barnehagesektor. Vi er lovpålagt å skulle gi de minste barna et forutsigbart barnehagetilbud av høy kvalitet. Staten fjernet i 2011 det øremerkede tilskuddet, hvor pengene gikk direkte til barna i barnehagene, målt etter alder og oppholdstid. Dette ble erstattet med rammefinansiering til kommunene, men slo de samtidig beina under all forutsigbarhet og likebehandling. I dag skiller det over 100 000 kroner i tilskudd per småbarn på den dårligste og beste kommunen i Norge. Da er det håpløst og umulig å levere samme kvalitet til barna i barnehagene.

All historie viser at lokaldemokratiet ikke klarer å ivareta jevn, forutsigbar og gode nok økonomiske tilskudd til verken eldreomsorg eller barnehager. Statlig øremerket finansiering kunne sikret nettopp dette. Siden rammefinansieringen kom i 2011 har barnehagene vært utsatt for uforutsigbarhet, nedskjæringer, lokale omprioriteringer og nødvendig brannslukking i andre sektorer hvor pengene vurderes behøvd mer.

Vi kan mene mye om Frp og Sylvi Listhaug, men forslaget om statlig finansiering er en garanti for sikring av kvalitet og langsiktighet i eldreomsorgen og barnehagene, uavhengig av hvilken kommune vi bor i. Det er synd lederen i Adressa setter naiv ideologisk holdning til at lokaldemokratiet skal ordne opp, foran det faktum at statlig øremerkede midler sikrer mye bedre og jevn kvalitet i tjenestetilbudet til våre barn og eldre, uavhengig av hvilken kommune vi bor i.

