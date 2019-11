Ny RBK-nedtur: Sesongen over for sommerens store spiller

- Jeg opplever dette som et veldig ubehagelig press

RBK-trenerens kone tok imot pris for mannen: Røpet familiens strategi

VG: Nav-sjefen sier at hun fortsetter i jobben, men at hun går av neste år

Byråkrati, politisk ledelse og rettsvesen har mye å svare for i Nav-skandalen. Mediene bør også gå i seg selv.

Trondheimsgründerne mener de ble kopiert av Snapchat - nå slår de tilbake med «stories for bedrifter»

Lørdag spiller Magnus Carlsen for VM-gull. Søndag møter han Andreas (17) på norsk nivå to.

Jeg irriterer meg over dette snobbete språket

Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for teknologibyen Trondheim

Jeg har artrose i hoftene. I fem år har jeg hatt et utmerket tilbud, som nå kan forsvinne

Jeg kjenner høstdepresjonen prøver å ta tak i meg, og jeg kjemper hardt for å holde den unna

Lørdag spiller Magnus Carlsen for VM-gull. Søndag møter han Andreas (17) på norsk nivå to.

Person pågrepet under demonstrasjon i Oslo

Jeg irriterer meg over dette snobbete språket

Saken oppdateres.

- Æ tænke ingenting om første omgang, æ mene noe, sa en irritert Nils Arne Eggen til Eurosports reporter søndag.

I løpet av få år er det i Oslo-miljøet utviklet en underlig språkskikk. De har helt sluttet å mene og tro – de tenker. Alltid og konsekvent Hvert spørsmål fra journalister begynner med «hva tenker du» og besvares med «jeg tenker at osv…». Akkurat som filolog Eggen har jeg undret og irritert meg over denne snobbete språklige varianten av å mene noe i Oslo-miljøet.

LES OGSÅ: Gnagesår i ørene

En etteraping av engelske «I think», som kan bety både å tro, mene, dessuten bedrive dypsindig analyse og tankevirksomhet. Det gjør du aldri i et uhøytidelig pauseintervju i en fotballkamp, frysende og godt innpakket i vinterklær. Jeg oppfatter Eggen som at han egentlig ikke hadde nok kunnskap om spillerne og kampstrategi til å kunne uttale seg konkret og med basis i dypsindig tankevirksomhet. Som han kan gjøre når han har forberedt en forelesning for skoleelever eller holder foredrag.

Da Eggen for andre gang i intervjuet ble spurt om «hva han tenker», ble han så brysk og belærende som bare han kan bli. Jeg støtter Eggen og mener det er på høy tid at noen sier bestemt ifra. Journalisten stammet noe beklemt at dette uttrykket har blitt en skikk. Som det dessverre har blitt – i Oslo.

LES OGSÅ: Nymotens jåleri

Jeg håper i likhet med Eggen at den skikken stopper der og at resten av landet fortsetter å tro eller mene noe når vi skal besvare på et spørsmål om hva de tenker.