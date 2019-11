«Homoterapi» - ikke akkurat det ordet Erna vil bruke, men en handling hun ikke vil forby

Saken oppdateres.

Norges statsminister viser stor omsorg for - og ønsker et større vern for - det ufødte barn enn for barn og unge som allerede er født og føler seg usikre på sin egen identitet. I første episode av dokumentarserien til Morten Hegseth «Homoterapi» intervjues Erna Solberg.

- Hva tenker du om et eventuelt forbud mot homoterapi i Norge? spør Hegseth.

- Nei, jeg er litt skeptisk til det. Vi har også religionsfrihet i Norge, og så er det litt avhengig av hva vi legger i et slikt forbud. Det er viktig å si at det ikke er terapi. Hvis vi skal gå så langt som å forby at folk sier de vil be for deg for at du skal endre din livsform, da synes jeg vi går for langt inn på religionsfriheten.

Det sier altså Erna Solberg i et intervju med Morten Hegseth. Så det er religionsfriheten det er snakk om nå? Hvorfor er det ikke da lov med tvangsekteskap i Norge, eller flerkoneri? Og hva med omskjæring for jenter da? Ja, nå vet jeg at jeg begynner å bevege meg ut på tynn is, men: Hallo? Religionsfrihet er religionsfrihet.

Solberg sier altså at folk må få be for at andre skal «endre sin livsform». For det første: Livsform? Det handler om å endre identiteten til menneske, hvem vi er som enkeltindivider. For det andre: Be for? Det er sikkert fint for troende å be for, eller bli bedt for når man er syk, eller i en krisesituasjon. Homofili er ikke en sykdom, og skal heller ikke være en krise.

Dessuten handler ikke dette om å be for, men å tilby usikre mennesker «terapi» for noe som ikke skal eller kan behandles. Hvorfor kan ikke vi ha et samfunn hvor vi hedrer kjærlighet, uansett hvilket kjønn man tiltrekkes av? Ikke et samfunn hvor det skal være lov å vri mennesker ut av kjærlighet.

Som ungdomsskoleelev synes jeg det er skummelt og ubehagelig å se hvordan voksne mennesker ved å skyve religion foran seg, kan forfekte slike holdninger og menneskesyn. Det er usannsynlig at mental terapi kan endre seksuell orientering. Det må settes en stopper for retten til å påføre sårbare ungdommer angst, depresjon, og i verste fall føre til selvmord.

Jeg vil takke Morten Hegseth for å sette dette temaet i lyset, og takk til alle som har stått frem. Jeg så hele serien i løpet av lørdags ettermiddag, og sitter igjen med redsel og sinne over at dette skjer. I desember skal det legges fram et forslag på Stortinget for å forby homoterapi. Hvis forslaget ikke blir vedtatt, kommer det til å være helt krise. Jeg håper at dette forslaget får flertall på Stortinget og at konversjonsleirer blir straffbart.

