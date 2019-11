Gratis parkering i Midtbyen før jul?

Saken oppdateres.

I fjor kom forslaget om gratis parkering i Midtbyen hver ettermiddag og helg i desember måned for å få flere til å julehandle der. Svaret var, så vidt jeg husker, at det ble for sent å merke alle plassene og at det kostet for mye.

Per nå er det sju uker til jul og nå er jeg spent. Blir det kanskje muligheter i år? Mange med meg er glad i Midtbyen, som fortjener å bli valgt som det naturlige «kjøpesenteret» i Trondheim.

LES OGSÅ: Ingen julegave til Midtbyen

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Utvalget er stort og nisjebutikkene må støttes. Byen blir helt sikkert like nydelig julepyntet i år som før og julestemningen når sitt høydepunkt når julemarkedet åpner. Støtt opp om Midtbyen med gunstig parkeringstilbud, Trondheim kommune!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.