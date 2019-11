Saken oppdateres.

Jeg ble fryktelig lei meg da jeg leste Ukeadressa 2. november. Jeg har nettopp vært på teatret og sett Kingsford Siayor spille Erlend i Kristin Lavrandsdatter på Trøndelag Teater, som er en av de største opplevelsene jeg har hatt på teatret.

Når jeg leser at Kingsford grudde seg for å komme tilbake Trondheim på grunn av det han opplevde da han bodde her i fem år, kjente jeg det opprørte meg helt inn i hjertet. Så ble jeg sint. Hvor er respekten for medmennesker?

Jeg ønsker å si unnskyld til Kingsford Siayor på vegne av mange av oss i Trondheim for alt det negative du har opplevd i byen vi er så stolte av. Takk også til teatersjef Elisabeth Engste Hansen og Kjersti Horn som engasjerte deg til teatret.

Takk for at du våget å komme tilbake. Jeg har selv vært i Tanzania for mange år siden. Der var det ingen som sa et sykt ord til meg eller spyttet etter meg.

