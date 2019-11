Hyklersk julefeiring

Nei, hun skal ikke takke seg selv for at bildene kom på avveie

Saken oppdateres.

Tiden for den årlige hyklerske lysfesten – også kalt julen – begynner å nærme seg med stormskritt. I nesten alle vinduer i private hjem henger stjerner og kranser i tillegg til lysestaker som i lang tid har varslet lysfestens komme. For å toppe det hele tar så godt som alle inn et tre i stua som de henger all verdens juggel og ræl på, i tillegg til lys.

Ellers i året er det utenkelig å ta et grantre inn i stua. På den store kvelden går enkelte av oss rundt det opplyste treet mens vi synger rare sanger med enda rarere tekster, så som: «Reven rasker over isen…» og «Jeg gikk meg over sjø og land..» og «så går vi rundt om en enebærbusk» samtidig som vi nærmest tilber det opplyste treet.

Før det har enkelte av oss stått i lange køer utenfor gudshusene som vi ellers i året ikke frekventerer. Senere på kvelden ankommer i enkelte hjem en lettere animert tulling som er ikledd rød drakt og maske med hvitt skjegg, og som stinker konjakk, for å skremme vettet av de aller minste. Enda senere på kvelden begynner enkelte av oss å krangle og slåss, og krisesentrene og krisetelefonen varsler om stor pågang, samtidig som politiet har mer enn nok med å ordne opp i husbråk.

Enkelte av oss eter og drikker og spyr til vi våkner første dag i det nye året i kraftig bakrus og med tom lommebok. Og den samme historien gjentar seg hvert år – for det er viktig å holde på tradisjonene.

Ha for øvrig en hyklersk god jul, og for å sitere forfatteren Ingvar Ambjørnsen: «Tro gjerne på Kristus, men ikke på nissen».

