Det nytter ikke å diskutere homofili med folk som har Bibelen som fanatisk rettesnor

I Adresseavisen 06. november har Siver Sablagi-Eltoft et godt innlegg om å forby homoterapi. Flott at ungdom engasjerer seg i et viktig tema!

Som 74-åring, åpen homofil har jeg erfart én ting: Det nytter ikke å diskutere homofili med folk som har Bibelen som bortimot fanatisk rettesnor i livet. Uansett hvilke logiske argumenter man fremfører, blir man møtt med bibelsitater.

Lovforbud gir et sterkt signal om hva vi anser som uakseptabelt i samfunnet. Men det skal gjøres et godt lovarbeid for å få til et forbud som det er mulig å håndheve. Jeg tror homoterapi dessverre vil fortsette i det skjulte med andre betegnelser på virksomheten.

Men Siver: Fortsett å stå på for den løsningen du tror på.

