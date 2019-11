MGP Junior er en ulv i fåreklær

Kunsten å se: Det fascinerende er at dette er tegnet for hånd Kunsten å se: Denne pappesken er tilsynelatende tom Kunsten å se: Dette er en skulptur

Saken oppdateres.

I snart to tiår har NRKs Melodi Grand Prix Junior rekruttert barn og unge til underholdningsbransjen i håp om å skape suksesshistorier og signalartister av Marcus & Martinus kaliber. Under «de glade amatørers» fane arrangerer NRK årlig dette programmet, designet for å skape kommersielt lønnsomme produkter av mobilopptak innsendt av håpefulle åtte- og ni-åringer. Underkommuniseringen av plateselskapenes, musikkprodusentenes og den øvrige popindustriens tilstedeværelse i konseptet er under enhver kritikk.

At åtte-åringer ikke er i stand til å lage og utgi popmusikk av internasjonalt kaliber på egenhånd, burde ikke overraske noen. At barna i stor grad anvendes som maskoter for et kommersielt salgskonsept, med låtmateriale formet og utført av produksjonsapparatet under Ronny Wikmark og Nidaros Studio / Touchdown Music ligger også oppe i dagen. Men det har i snart to tiår blitt grovt underkommunisert. I mastergradsavhandlingen Melodi Grand Prix Junior og det neo-liberale samfunnet har jeg sett nærmere på denne tematikken.

Da Jostein Pedersen, tidligere MGP-kommentator for NRK, i 2009 gikk ut og omtalte juniorversjonen av nevnte konsept som en «showbizkarusell skapt av og for voksne», og at det var kynisk av NRK å «berike seg på uvitende barn og foreldre», var dette en observasjon som skapte et øyeblikks panikk blant mange involverte. Treffende som den enn var, manglet Pedersens kritikk dessverre faglig belegg, og en potensiell debatt ble effektivt stoppet. At MGP-jr. bryter med flere av paragrafene i allmennkringkasteroppdraget, systematisk undergraver barnas egen kreativitet, kommersialiserer barn og unges skaperkraft, og i ytterste konsekvens bidrar til økte psykiske lidelser blant barn og unge er forhold som aldri ble tilstrekkelig belyst. Konfettien og de brede smilene fra kjendiser in spe på MGP-jr.-scenen gir et mildt sagt forenklet bilde av hvordan ting henger sammen, noe både produsentene, plateselskapet og NRK later til å være godt fornøyde med.

Marcus & Martinus er kanskje det nærmeste NRK har vært å skape den nordiske ekvivalenten til Justin Bieber. Det er et fenomen vi på ingen måte burde forfekte, men som det likevel jobbes hardt for å skape, både av statskanalen og av de private aktørene. Stein Vanebos Paco Music AS (tidligere Music Business Norway - MBN) og det tilknyttede produksjonsapparatet i MGP-jr.-konglomeratet begår ingen lovbrudd når de kommersialiserer barn og unges kreativitet: De utnytter riktig nok markedsliberalismens etiske gråsoner, men det er hos NRK vi har mulighet til å ansvarliggjøre og påvirke.

Pop-industrien lobbyerer hardt for å appellere til vekst- og forbrukssamfunnets hovednerve, og stiller seg på denne måten i diametral motsetning til institusjoner som Ungdommens kulturmønstring (nå: Ung Kultur Møtes), kulturskole og de uorganiserte musikalske subkulturene. Dette til tross for at det er nettopp i disse rekrutteringsmiljøene vi finner det største tilfanget av den uberørte og autonome skaperkraften konsepter som MGP Junior er avhengig av: Popindustrien høster grådig av de kreative spirene i musikkøkologiens blomstereng, av kulturskolelærere og andre offentlige og ideelle krefter. Det er intet annet enn trist å se.

Når man vet hvilke verdier MGP Junior som konsept representerer, burde det være i samfunnets interesse at det reises kritikk mot måten dette foregår på. Om motsvarene kommer, kan det derfor være lurt å ha et kildekritisk blikk, følge pengestrømmen og evaluere hvorvidt det er David eller Goliat som definerer diskursen. Kravet om at fjorårets konkurransebidrag skulle befatte seg med klima og miljø, får en nokså bitter ettersmak: Det paradoksale ved at MGP Junior-redaksjonen lystrer popindustriens konsum-ideal samtidig som de tvinger CO 2 -kvoter og «klodens feber» inn i deltakernes tekstinnhold, kan tjene som en av flere innfallsvinkler for en kritisk debatt.

