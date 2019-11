NRK-serie snakker ned yrkesfag

Sent ute med å klargjøre bilen for vinteren? Dette må du huske på

Saken oppdateres.

NRK sender for tiden en serie på TV som heter Twin. Jeg fikk et tips om en scene der en elev kalles inn til et møte hos sin lærer med sine foreldre der læreren sier at hun står i fare for å ikke få karakter i naturfag og matematikk. Det vil da begrense hennes mulighet til videreutdanning og at det kan bli byggfag på Leknes om hun ikke skjerper seg!

Hvordan kan NRK tillate seg å snakke ned yrkesfag på denne måten? Her jobbes det godt over det vidstrakte land med å bevisstgjøre ungdom på at å velge yrkesfag gir vel så mange karrièremuligheter som studiespesialisering. Denne ukulturen med at yrkesfag ikke er bra nok av mange forsterkes ettertrykkelig i denne scenen. Dette er et slag under beltestedet for oss som jobber innen yrkesfaglig utdanning.

For at Norge skal oppretteholde sin gode levestandard så trenger vi faktisk én million nye arbeidsplasser innen 2060 og svært mange av dem vil være inne yrkesfaglig sektor.

