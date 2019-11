Den som er ærlig bare når det lønner seg, kalles populist

At studenter selger nakenbilder, er ille nok. At Adressa gir disse spalteplass, opprører meg

Saken oppdateres.

Lønner det seg å være ærlig? Det spør Siri Eide i «Min hjertsak» i lørdagens Adressa (se innlegget nedenfor). Den personen som er ærlig bare når det er klart at det lønner seg for han personlig, kalles populist. Den som vil være ærlig fordi han tror på ærlighet som prinsipp i et samfunn som skal utvikle seg sunt, kan oppleve at det tilsynelatende ikke lønner seg å være ærlig på kort sikt. Likevel vil ærlighet være en investering i samfunnet, både på kort og på lang sikt. Svaret på om det lønner seg å være ærlig, kommer dermed an på hvilken retning en vil påvirke samfunnet i. Vil en leve ansvarlig for framtida? Dette er den ene siden.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Den andre siden er hva det gjør med den personen som velger å leve ærlig fordi det er riktig i seg selv, og hva som skjer med den som begynne å leve uærlig. Ærlighet, eller troskap mot det som er sant og rett, selv i små valg, kan kreve stor besluttsomhet.

Skillelinjen mellom godt og ondt går ikke mellom grupper av mennesker, nei så enkelt er det ikke, for skillelinjen mellom godt og ondt går tvers gjennom hvert enkelt menneskes hjerte. Dette er Aleksandr Solzjenitsyn sin erkjennelse etter åtte år i det sovjetiske Gulag-systemet.

Solzjenitsyn forteller om hvordan små valg formet mennesket - mot det gode - eller mot det destruktive. Enten personen var fange eller byråkrat eller vokter. Slik visdom er blant annet formulert slik: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Valget du tar, påvirker altså alle forhold i livet.

Og veien er smal, for det er kort vei mellom grøftene, for eksempel på den ene siden kan en falle i bitterhet over å ha mistet noen goder, på den andre siden kan en falle i selvrettferdighet og medfølgende fordømmelse over andre. Ærlighetens vei er vel ikke den enkleste, men livet som springer ut fra et ærlig hjerte, er langt å foretrekke!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter