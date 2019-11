Dordi Skuggevik svarer Human-Etisk forbund: Jeg er ikke for en sekulær stat

Barnefamilier vil neppe bosette seg i et område nær et gigantisk konferansehotell

Arkitektene bak planene på Øvre Rotvoll svarer: Adresseavisen har misforstått. Et vedtak betyr ikke at man binder seg til å bygge

På flyet ned til Las Palmas på tirsdag, dagen etter at innlegget mitt om Humanetisk forbunds «monopol» hadde stått i Adresseavisen mandag 18. november, sa en dame til meg på flyet:

- Hvis du er den jeg tror du er, så får du tilsvar i Adresseavisen allerede i dag.

Hun hadde avisen med seg og lånte den velvilligst bort.

Fylkesleder i Trøndelag Human-Etisk forbund gikk til verks i kjent stil: Han ignorerer en del, fremhever andre punkter - som han så vrir så det passer inn i hans hensikt. Det er nesten merkelig at det ikke er blitt tatt både én og flere doktorgrader i retorikk på denne forførelsens og demagogiens verbale redskaper. Folk går «fem på», og de oppdager ikke – i beste fall – før lenge etterpå at de er blitt lurt inn i en situasjon de ikke så komme.

Jeg skal ta ett punkt i innlegget til Trøndelag-fylkeslederen i Human-Etisk forbund: Han slår fast at jeg er for en sekulær stat. Det er jeg ikke. Jeg konstaterer i mitt innlegg at Norge er blitt en sekulær stat, og bør derfor forholde seg til det. Jeg er tilhenger av den statsformen som Olav den Hellige konstituerte i Norge for 1000 år siden: Det kristne kongedømme, slik Karl den Store anla det i det tyskromerske keiserdømme på 800-tallet.

Olav den Hellige la dette inn i Norges første grunnlov, Kristenretten av 1024, som i 1000 år har dannet blykjølen i Grunnloven i Norge, helt til Stortinget for noen år siden vedtok å avskaffe Det kristne kongedømme i Norge, og fjerne plikten for monarken til å bekjenne seg til den evangelisk lutherske kristne tro – noe kong Harald la ned veto mot.

«Ikke i min tid!» sa Kongen. Norske media gjorde sitt beste for å gjemme bort dette vetoet for avisleserne.

Kristendommen har vært – og er – grunnlaget for vår sivilisasjon. Det er også Kristendommen som har gitt oss menneskerettighetene som Human-Etisk forbund hele veien viser til. Men så har også Human-Etisk forbund en svært kort historie – den går bare tilbake til 1956. Der kutter de sine røtter.

Lørdag 9.november i år er jeg på vei ut av Sund folkehøgskole etter en humanetisk ledet begravelse. Da har jeg åndsnærværelse nok til å få fram mobilen og ta et foto av lysfenomenet hvor en gigantisk lyssøyle eller lyskors står plantet ute i landskapet der Stiklestad ligger. Himmelen og fjorden svømmer i gull-lys fremover fra der huset til avdøde står. Inne i hodet mitt hører jeg følgende fra det gamle testamente: «… og Herren sa til Moses: Jeg skal gå foran deg gjennom natten, som en ildsøyle.»

Skal vi si at Himmelen fikk det siste ord den dagen?

Las Palmas, 22. november 2019

