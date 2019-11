Visuell forurensning på Strinda

Vil ha betydelige innstramminger for biltrafikken i Midtbyen for å få bussen fortere fram

Saken oppdateres.

Et av de nye og svært store byggene i Trondheim er Lyngården i Brøsetveien 164 A. I over et halvt år har naboene måttet finne seg i en lyssetting av fasaden, med stadig varierende og grelle farger som er svært iøynefallende, også fra lang avstand. Dette er en type lyssetting vi kjenner fra blant annet Las Vegas og andre byer med et livlig natteliv. For her har det variert mellom lilla, oransje, gult, grønt, rødt og blått, eller alt på en gang.

Når dette dukker opp i et typisk boligområde på Strinda blir det til stor sjenanse. Den grelle lyssettingen oppleves som visuell forurensning og er så markant at den ikke bare plager de nærmeste naboene, men kaster lys inn gjennom vinduer langt unna og sjenerer svært mange.

Vi har informasjon om at denne lyssettingen av fasaden ikke er byggegodkjent og forventer derfor at lysene slukkes og at byggesakskontoret sørger for at de blir permanent avslått. Slikt kan jo også skape presedens og dermed føre til at flere begynner med samme lyssetting. Så selv om Lyngården demper lyset noe, vil det likevel være glorete og en ren forsøpling av miljøet.

Vi ser frem til at Lyngården blir mindre dominerende nå som kveldene og nettene blir stadig lengre. Noen håper også på bedre nattero og søvnhygiene uten denne kraftige lyssettingen.

