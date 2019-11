Sissel Trønsdal (Ap) om ny godsterminal: Nei til lokalisering på Heimdal

Saken oppdateres.

Trondheim trenger en godsterminal, og den var etter diverse utredninger bestemt lokalisert til Torgård. Nå legges det imidlertid planer om en fremtidig godsterminal på Heggstadmoen. Det var nettopp dette vi var bekymret for da man etablerte en såkalt «midlertidig terminal» på dette området, og som vi også da advarte mot.

En ny godsterminal vil frigjøre areal på Brattøra - hvor det så kan etableres et nytt boområde. Ja, det er flott, men hvor er fornuften i at man dermed skal ødelegge et allerede etablert boområde på Heimdal?

Heimdal er en bydel i vekst. Her bygges det nye boliger. Her kommer flere innbyggere. Det som trengs er mer liv i gatene, flere handlende, vitalisering og positiv utvikling. En godsterminal her vil føre til at det motsatte skjer. Heimdal blir et lite attraktivt område å ferdes i - rett og slett. Arbeiderpartiets gruppeleder Roar Aas tok saken opp i bystyrets møte i forrige uke. Hans forslag om å skrinlegge videre planer for Heggstadmoen, fikk heldigvis flertall med stemmene fra Ap, SV, MDG og Sp.

Fra flere de øvrige partiene, blant annet Høyre og Venstre, ble det derimot i flere av innleggene pekt på at en godsterminal på Heggstadmoen vil kunne bygges til langt lavere kostnad enn på Torgård. Denne saken avgjøres ikke av Trondheim bystyre, men det er viktig at vi som kommune tar stilling til saken.

Ja, en terminal på Heggstadmoen vil gi lavere kostnad i kroner og øre. Men de menneskelige omkostningene vil befolkningen i Heimdalsområdet måtte betale- i form av forringet bomiljø, støy og støv.

