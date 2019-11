Sjekk kassalappen din! Jeg har avslørt flere feil

Denne norske skolen har en egen Liverpool-linje: – Er her for å dele lidenskapen min

- To måneders saksbehandling for å få koblet til lyskryss på en fotgjengerovergang?

- To måneders saksbehandling for å få koblet til lyskryss på en fotgjengerovergang?

Saken oppdateres.

Med tanke på hvilken reaksjon historien om 17-årige Othelie fikk fordi hun tastet inn feil banan på et kjøpesenter, har jeg gjort meg noen tanker om alle «småtyverier» handelsstanden daglig begår overfor oss kunder. Her er noen tilfeldige eksempler på feil funnet ved sjekk av kassalapper fra flere butikker i Trondheim og Stjørdal, hvor jeg er blitt belastet for mer enn det jeg skulle.

LES OGSÅ: Nå gjør du jobben i kassa selv – men det er fortsatt behov for ansatte

Selvbetjening-kasser i butikkene, det liker jeg! Enkelt, greit og superraskt. Men så oppdaget jeg noe merkelig. Jeg hadde skannet og betalt to ulike varer – trodde jeg! Hjemme kom jeg til å kikke på kassalappen. Der stor tre ulike varer. I mellom mine to ting, var det kommet på en flaske mineralvann til 13,50 kroner. Tilbake på butikken ble jeg heldigvis trodd, og jeg fikk tilbake pengene mine.

LES OGSÅ: Selvskanning i butikker bygger på tillit til kundene, mener butikkledere.

Forklaring på «fenomenet» var at en kunde før meg, hadde skannet inn flasken og så ombestemt seg! Flasken lå inne i systemet og ble med automatisk med på min kassalapp. Forståelig nok, men hva skjer den dagen jeg har storhandlet dagligvarer, sitter med en lang remse kvittering og oppdager at «noen» har skannet en indrefilet til 350 kroner på «min kasse» og så ombestemt seg? Blir jeg trodd når kommer tilbake da tro?

Siste kjøp var av sengetrekk. En stor reol i butikken var fylt opp av sengetøy, som var priset. Over hang et stort tilbudsskilt - 40 prosent rabatt. Jeg tok to sett, gikk i kassen og betalte. Før jeg forlot butikken sjekket jeg kassalappen. Prisen som var lagt til grunn for rabatten, var vesentlig høyere enn det varen var priset med. Da jeg gjorde kassabetjenten oppmerksom på dette, svarte hun at det måtte skyldes en feilprising på hennes kasse. Hun rettet opp slik at jeg fikk varen til riktig pris, men jeg fikk ingen unnskyldning eller beklagelse, eller takk for at jeg gjorde henne oppmerksom på feilen. Hva med henne som stod bak meg med samme vare? Fikk hun riktig rabatt? En kan lure på om dette er taktikk fra butikken side – fordi folk følger så dårlig med?

«Jeg sjekker alltid kassalappen mot oppgitt pris. Jeg tjener på det nesten hver eneste gang!» skriver en leser i dette debattinnlegget.

For en tid tilbake i en dagligvarebutikk, plukket jeg med meg et par strømpebukser som var rabattert med 30 prosent. Vel hjemme sjekka jeg kassalappen – nedtur! Jeg hadde blitt belastet full pris for buksa. To dager senere var jeg innom butikken, huka tak i sjefen og dro ham med meg bort til strømpereolen. Tilbudsplakaten hang fortsatt på veggen! Handelsmannen var ovenpå da han pekte på at tilbudet hadde gått ut for flere dager siden – utløpsdato stod med små skrift nederst på plakaten. Etter en diskusjon om hvem som har ansvar for butikkens kundebehandling – fikk jeg rabatten min.

Jeg er bare så inderlig lei av å ikke kunne stole på dere handelsmenn og kvinner! Kanskje ikke rart netthandelen øker?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter