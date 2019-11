For få spesialbutikker på Byåsen

– Om jeg hadde lest det jeg leste om meg selv i mediene, hadde jeg også tenkt at dette var en gal manns tale

Etter å ha flyttet til Byåsen for noen år siden er jeg fortsatt forundret over det meget ensidige butikkutvalget i denne store bydelen. Med et innbyggertall på ca. 30 000 har Byåsen en langt større befolkning enn noen annen by i Trøndelag (unntatt Trondheim selvfølgelig). Til tross for dette mangler Byåsen noe så elementært som klesbutikker, butikker for elektronikk/hvitevarer, samt en «alt mulig-butikk»/jernvarebutikk (som f.eks. Clas Ohlson, Jernia, og Jula).

Men det aller mest forunderlige er at i en bydel hvor det kryr av verdensmestere innen idrett, og som trolig er den mest sporty bydelen i Norge, så mangler det en sportsbutikk! På den andre siden er det en sann overflod av matbutikker og enda flere kommer (bare et steinkast fra meg er det hele fire matbutikker)! Apotek, blomsterbutikker og bakerier er det også nok av. På Sverresborg ligger det til og med to apotek med de samme varene nærmest «vegg i vegg»!

Denne meget skjeve og ensidige bransjefordelingen medfører ekstra transportkostnader, og tap av mye tid for befolkningen på Byåsen da vi til stadighet må reise til Tiller, Lade eller Midtbyen for å handle helt vitale varer. I disse «klimatider» er det vel heller ikke særlig gunstig for Trondheim som by å ha all denne ekstra transporten, både med hensyn til forurensning og trafikkavvikling. Håper noen ser mulighetene ved å etablere seg på Byåsen i de nevnte butikkbransjene som savnes!

