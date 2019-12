Du grønne glitrende tre, god dag!

Rosenborg klare for Europa etter å ha sendt Ranheim ned

Ka inn i granskauen e` det som skjer, på herre tida, år ætter år! Skogbrukslandet Norge, som består av 37 prosent skog, importerer hundretusenvis av «broiler-juletrær» fra jordbrukslandet Danmark. Landet som knapt nok har skog. Ser ikke de danske trærne ut som om de er utstoppet på samlebånd, av gamle «svart-sekker»?

Importen ble tatt opp i NRK Dagsnytt 18.00 mandag 18. november der daglig leder av Opaker Gård AS, Kjersti Rinde Omsted, fortalte om sine planer for å ta opp konkurransen med danskene. Hun sa: «Vi må få med yngre generasjoner til å satse på juletreproduksjon». Hæ, skal bondeungdommen i Norge satse på å produsere juletrær på jordbruksareal?

Norges jordbruksareal utgjør da kun fire prosent av vårt totale areal. Vi har da mer enn nok juletrær til hele verden - på rot - klar til hugging, akkurat her og nå! Kjør fem minutter ut av byen, hvor som helst, det står millioner av juletrær der!

Egentlig er det jo bare å gå ut i grøftekanten og hente seg et fint ett! Det kommer knapt til å vises, og er dessuten en tjeneste til både vegvesenet og skogseierne, som da slipper å tynne ut skogen selv! De store skogeierne gidder jo ikke å hente juletrær selv om de tjener flere hundrede kroner pr. tre. Så kjøper de seg kanskje selv et plastjuletre fra Kina! Apropos plast, har ikke norske myndigheter vedtatt konkrete tiltak for å innskrenke plastbruken? Hvor er fornuften, moralen og etikken blitt av?

Ære være de få bøndene som årlig kommer til byen med sine selvhogde trær! De skaper en julestemning som i alle fall kan minne om det å hente sitt eget juletre i skogen, noe som for ikke lenge siden var et av julens koseligste og mest uforglemmelige ritual!

Derfor tar jeg snart med meg barnebarna til mine gårdbrukervenn ved Jonsvatnet. Han henter hesten, sleden og øksa si - og så bli det ordentlig jul - i år også!

