Hvorfor sorterer ikke trondheimsskolene plasten?

Saken oppdateres.

Organisasjonen Grønt punkt Norge skrev på denne tida for et år siden en artikkel om hvorfor det fortsatt er viktig at vi sorterer plasten vår (https://www.grontpunkt.no/nyhet/sortering-av-plast-er-fortsatt-viktig/). Vårt spørsmål til fylket er nå, hvorfor gjør ikke trondheimsskolene det?

Vi syns det er rart at ungdommens opplæringsarena ikke går foran som gode eksempler og lærer elevene hvordan man skal ta hånd om avfallet sitt. De aller fleste videregående skolene i Trondheims-området mangler tilrettelegging for at elevene skal kunne sortere plasten etter maten sin.

Hvilke signaler sender dette til vår ungdom? Er dette en god praksis? Vi elevrådsledere synes ikke det. Dette sender signaler om at trondheimsskolen er en skole som ikke tar klima på alvor. At det ikke sees på som viktig at elever lærer seg å ta ansvar for sitt eget avfall.

Vi elevrådsledere mener at dette er feil signaler å sende i en tid der plasten er på vei til å ta ødelegge verdenshavene for godt. I en tid der forskere anslår at med dagens forbruk vil det bli mer plast i havet enn fisk i 2050.

Nå som fylkeskommunens avfallshåndtering er ute på anbud, virker det som den perfekte timingen for å få slutt på denne praksisen. Noe av det som burde legges absolutt mest vekt på når man velger hvem som skal håndtere søpla vår, er en solid plan for å innføre sortering av vanlig plast på skolene våre. Vi håper fylket tar elevenes ønske på alvor og gir oss muligheten til å ta vare på planeten vår!

