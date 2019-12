Varsel fra en taxi-sjåfør til alle med trafikkmyndighet i Trondheim: Her er ni feil og mangler som må fikses

Ved årsskiftet bestemte Marie seg for at hun ville ha høyere lønn. Slik fikk hun 100 000 kroner mer

1. Klett

Det må ordnes med en trafikkvakt som står hver ettermiddag fra klokken 15-17 i rundkjøringen og dirigerer gjennomgangs-strømmen mot Orkanger, slik at trafikken glir raskt gjennom rundkjøringen i for eksempel ett minutt, og så en liten pause hvor bilene fra og til Byneset slipper igjennom. Slik køen i høyre felt nedover E6 i 100 kilometer-sonen hoper seg opp mot avkjøringen til Orkanger, er det bare utrolig at her ikke har skjedd dødsulykker allerede. Nå blir veiene glattere, og en uoppmerksom eller en ukjent bilist får ingen sjanse til å bremse ned i tide når de brått møter stillestående kø. Dette må iverksettes umiddelbart.

Når det gjelder trafikken oppover bakken i 100-sonen, ser jeg hver dag at bilister ikke får øye på de to små skilt med 80-sone og de raser videre i 100 mot Sandmoen. Her må det settes opp store 80-skilt, eller enda bedre: Sett opp 90-skilt, og la veien fortsette med 90-fartsgrense til vi kommer til City Syd. Veien har egentlig altfor god standard til å plutselig sette ned fartsgrensen med 20 kilometer i timen.

(Og mens vi er på Klett: Vær så snill å sende noen asfaltarbeidere til Leinstrandvegen forbi Nypvang skole. Der er kommet tre nye fartshumper, med skarp profil på begge sider, så selv med 40-kilometers fart slår hjulene kraftig mot kanten, her kommer mange dekk til å få skader. Lag skråkant langs begge sider, helst i morgen allerede.)

2. Kolstad-krysset

Her har bussene enerett på midterste felt i lyskrysset i enden av Saupstadringen når de skal til høyre. Oppe i luften henger skilt med Byåsen . Det forvirrer bilistene, og de kommer i veien for bussen. Ta ned skiltet og sett opp et buss-symbol istedenfor. Så runder vi veien til høyre, og (oopps!) her står skilt på begge sider av vegen med «all kjøring forbudt». Ved nærmere undersøkelse finner vi at skiltet gjelder bare venstre fil, men bråstoppen vi kan komme til å foreta, skaper gode muligheter for påkjørsel bakfra. Skiltet på høyre side må vekk, det er nok med skiltet på venstre side, der bussen har sin fil. Takk.

3. Siemens

Bygging av ny metrobussholdeplass har stanset helt opp, og de to filene inn mot byen på E6 forbi Siemens er nå åpne. Inntil videre må 50-skiltet tas ned, det skaper bråbremsing og fare for påkjørsler. Om nødvendig kan 60-skiltet lenger frem flyttes til noen meter før den nye buss-stoppen. (At den er bygget midt i høyre fil selv om det var god plass til en holdeplass til siden for vegen, er for øvrig en gåte.)

Ellers må det kunne gå an i denne høyteknologiens hovedstad å få etablert «grønn bølge» fra Siemens og inn til Samfunnet, særlig de tre «løse» fotgjengerovergangene med trafikklys skaper fryktelig mye opphopning i trafikken, og vi spyr eksos i store mengder.

4. Sandgata

Av gammel vane, eller ved kjøring på GPS, blir man lurt trill rundt når en kjører ned Tordenskiolds gate eller St. Olavs gate for å svinge til høyre i Sandgata. Daglig ser jeg fortvilte bilister som prøver å snu i krysset, eller gir opp, og havner på Ila, det var ikke dit de skulle. Her må skiltes skikkelig tydelig, noen må vel kunne klare å få til det. Slik det er nå, står det et stakkars lite blått «påbudt å svinge til venstre»-skilt nede ved Sandgata, men det er usynlig bak trærne og dessuten skjult av et annet skilt som dekker det.

Og hvem skal betale alle ødelagte dekk og felger når vi svinger til venstre inn i Sandgata og treffer en fryktelig betongrekke som skal skille mellom gang/sykkelveg og biltrafikk. Hvem fant på å la venstre felt være for bilister? Helt ulogisk, aldeles uvant, umulig å få et forvarsel på. Når snøen dekker gaten, blir det enda verre å forstå systemet her. Og ambulanser får iallfall et problem. Skal de kjøre sykkelfeltet?

5. Osloveien

Tvers over gaten ved Osloveien 22-24 er det en stygg dump, ei skikkelig renne, i asfalten, selv i 40 kilometer i timen får bilen en kraftig støkk og kan komme ut av kurs. Send asfaltfolket dit umiddelbart!

6. Dronningens gate

Vi får finne oss i at Dronningens gate er blitt enveiskjørt gale veien, men ikke at det forbudt å fortsette fra Munkegata til Prinsens gate. Her er firefelts-vei, helt ufarlig, og at her bare er tillatt for buss, er bare tøv. Her går kun en og annen flybuss og fjernbuss, ingen bybusser. Store deler av dagen står den fine, firefelts gaten tom. Nå hoper det seg isteden opp med biler nederst i Munkegata, for de som skal til venstre, får bare grønt lys nok til to-tre biler. Her spyr vi ut mye unødig eksos til byens forurensning.

7. Olav Trygvassons gate

Nå valser fotgjengere ut over gaten både på gangfelt uten lys og gjerne andre steder også. Vi må få på grønn mann i lysene snarest, gi dem 10 sekunder hvert minutt, og la bussene få resten av tiden uten fare for påkjørsler. Og tenk om fotgjengere kunne lære det vi ble oppdratt til før i tiden: Rekk ut hånden og vent til det er klart før du krysser gaten.

8. Slalåm

Nå kommer snøen, da blir det umulig å skjønne noe av slalåmkjøringen mellom buss og bil i Haakon VII's gate på Lade og i Jonsvannsvegen på Moholt. Det ble et umåtelig dumt opplegg. Og vår kjære Kong Haakon må nå snarest få sin gate omprogrammert til «grønn bølge», fortsatt er gaten tettpakket store deler av dagen.

9. Omkjøringsvegen

Ville det hjelpe på den enorme køen nedover Moholtlia på ettermiddagen om det ble mer fri bane ut på E6? Altså at trafikken fra byen ble ledet inn i venstre og midtre felt, mens høyre felt ikke var lovlig å bruke felt? Bilistene som kommer ovenfra, slipper da å kjøre i sakte fart for å se om det er klar bane. Her spyr de iallfall ut tonnevis av unødig forurensning hver eneste dag.

