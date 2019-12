Vi ante fred og ingen fare om Fuglmyra

Trondheim kommune er så vant til 20 prosent sykmelding, så de reflekterer kanskje ikke over at mistillit fremkaller sykdom

Saken oppdateres.

Fuglmyra er et nydelig og rolig turområde som ligger lett tilgjengelig for oss som bor i områdene Lohove, Steinan, Vestlia, Risvollan, Nardo og Stubban. Her opplever vi stillhet, ro og et rikt plante- og dyreliv. Området brukes mye av blant andre barnehager, skoler, studenter og pensjonister. Viktige stikkord er lavterksel, rekreasjon og folkehelse.

De siste årene har vi, som vanlig, gått her og nytt skogens ro. Samtidig har sju idrettslag funnet ut at dette er et perfekt sted for å lage blant annet skistadion, klubbhus, parkering og asfalterte rulleskiløyper. Disse initiativtakerne har kunnet sitte i fred og ro og planlegge disse store inngrepene som vil ødelegge opplevelsen av (nesten) uberørt natur fullstendig.

Vi som faktisk setter pris på området slik det er, har gått her og ant fred og ingen fare. Jo da, initiativtakerne har forholdt seg til loven, må vite. For omtrent ett år siden (rett før jul) sto det en liten setning under «kunngjøringer» i Adresseavisen, og på kommunens nettsider.

Det heter seg at berørte parter skal varsles. I dette tilfellet er det kun naboer som grenser til det aktuelle området som defineres som berørte parter. Det presiseres fra initiativtakerne at det også har vært omtalt i Adresseavisen. Og det har det. Men her står ikke asfaltering av marka nevnt med ett ord.



Hva med alle oss som jevnlig benytter dette området til mosjon og naturopplevelser? Er det virkelig slik at vi alle til en hver tid må sitte og følge med på hva som varsles under kunngjøringer for å få vite om planer som er av stor betydning for livene våre?

Denne gangen var vi heldige og fikk høre om planene ved en tilfeldighet (forhåpentligvis før det er for sent). Så heldige var de ikke på den andre siden av byen. I et innlegg i facebookgruppa «Vi som vil beholde turområdet ved Fuglmyra/Steintrøa slik det er», sies det: «...i Søremsåsen var det få av oss som visste noe om kommunens planer før gravemaskinene sto der og raserte skogen». Mitt spørsmål er: Er minimumskravet til informasjonsplikt i store plansaker egentlig bra nok?

