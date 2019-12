Ulovlig parkering ved jernbanestasjonen i Stjørdal

Saken oppdateres.

En dag i juni kom jeg kjørende til jernbanestasjonen for å hente gjester som kom med toget, men hvor skulle jeg parkere? Er klar over at parkeringsskiltet inn til den store parkeringsplassen opplyser at jernbanens parkeringsplass kun er for pendlere og noen få plasser for Narvesen.

Til Narvesen skulle jeg ikke, så jeg tok sjansen på å parkere på en av de ledige plassene for pendlere. Ca. fem minutter varte parkeringa mi og det var ingen parkeringsbot på ruta. Imidlertid, ca. en måned etterpå fikk jeg en faktura i posten med bot og purregebyr. Hva i all verden hadde skjedd?

Vaktene hadde observert feilparkeringa i tre minutter og så skrevet ut bot. Det var absolutt ingen bot i bilruta da jeg kom tilbake, så jeg prøvde å ringe selskapet, uten hell. Telefonsvareren kunne opplyse at hvis det gjaldt en klage måtte jeg fylle ut et skjema på nettet. En «kjekk» beskjed å få hvis du ikke føler deg helt trygg på nettet.

Jeg var jo klar over at jeg hadde parkert i fem minutter ulovlig, så boten på 600 kroner betalte jeg ganske raskt for å være på den sikre siden, det samme som pendlere betaler for seks måneder pluss 70 kroner i purregebyr. Sure penger, men de hadde jo retten på sin side selvfølgelig. Litt merkelig at det ikke lå noen bot i ruta?

Hva er grunnen til at jernbanestasjonen ikke har en eneste parkeringsplass for dem som skal hente og bringe reisende med toget? Helt utrolig faktisk.

Etter å ha prøvd å få kontakt med noen lokalt på stasjonen uten hell, ringte jeg Bane Nor for å forhøre meg om situasjonen. Damen anbefalte parkeringsplassen på andre sida av jernbanesporet, en ganske lang spasertur med tunge kofferter og vesker. Hun var visst ikke klar over avstanden dit og ville kontakte stasjonen for å forhøre seg og gi meg tilbakemelding. Fikk ganske raskt svar og da kunne hun opplyse om at det var planer om noen plasser, men personal på stasjonen måtte konferere med parkeringsselskapet i første omgang.

Hva slags myndighet parkeringsselskapet har i henhold til jernbanens parkeringsplass skjønner jeg ikke. Kanskje er det en lettvint måte å tjene penger på å sende parkeringsvaktene dit når et tog kommer og går, hva vet jeg. Det hjelper vel litt på økonomien til Bane Nor/parkeringsselskapet. Jeg er muligens ikke den eneste som har tatt sjanser og blitt straffa for det.

Nå er vi kommet til desember og ingenting har skjedd. Hvor lang tid kan det ta å bli enig om en bagatell av en sak? Det er jo ikke mange plassene det står om, det er tross alt ikke så mange langtreisende som går av og på toget på Stjørdal. De gangene jeg har vært der har det alltid vært noen ledige pendlerplasser så jeg skjønner ikke problemet.

