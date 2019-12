Vi trenger svar på hvorfor det tok så lang tid å pågripe den unge mannen ved Charlottenlund vgs.

Takk for at du går? Det burde stått: Takk for at du kjører!

Saken oppdateres.

Hvordan er det mulig at en video blir lagt ut på Snapchat av en ung mann ikledd en militæruniform med ammunisjon i en skuddsikkerliknende vest og kniv, som skaper utrygg stemning på skolen, for så at han blir pågrepet flere timer senere? Hvordan kan han i det hele tatt være på skolen i flere timer uten at noen lærere bortviser han, eller at politiet pågriper han umiddelbart? Og hvem er det egentlig sin feil at det tar flere timer før han blir pågrepet? Er det politiet sin feil at det tar så lang tid, eller er det det naive publikummet som nøler med å varsle?

Politiet sa til Adresseavisen at rektor varslet politiet så sent som klokken 10.57. Dette skal angivelig ha vært lang tid etter at gjerningspersonen ankom skolen. Jesper Svendsen sa til Adressa at videoen ble lagt ut i 08-tiden. Det tok altså angivelig rundt tre timer før rektor varslet politiet. Gjerningspersonen ble pågrepet kl. 11.47, nesten én time etter at politiet ble varslet. Jeg planlegger selv å bli politi, og jeg har i utgangspunktet full tillit til og respekt for Trondheims-politiet. Jeg vet at de ønsker å holde en lav profil på skolen, for å unngå unødig dramatikk og hysteri. Politiet har også forhåpentligvis mer kontroll og informasjon over situasjonen. Likevel er det fortsatt svært bemerkelsesverdig at det tar nesten én time fra at politiet blir varslet til han blir pågrepet, og mer enn tre timer etter at videoen ble publisert.

Selve pågripelsesøyeblikket var imidlertid eksemplarisk. Selv om politiet kan ha tolket situasjonen eller gjerningspersonen som ikke utagerende eller aggressiv, så var det flere på skolen som følte seg utrygge. Skolen skal være trygg, og da kan det ikke ta flere timer før gjerningspersonen som skaper utryggheten blir pågrepet. Selv om han kanskje ikke var aggressiv, så bar gjerningspersonen våpen på offentlig sted, noe som er forbudt ifølge både skolereglementet og norsk lov.

Rektor sa til VG at de fikk Snapchat-videoen mellom 10.15 og 10.30, men skal ikke ha varslet politiet før 10.57. Hvorfor bruker ledelsen, som bør ta ansvar for skolens sikkerhet så lang tid på å varsle politiet? Mangler det rutiner og en beredskapsplan siden dem brukte så lang tid på å varsle politiet? Rektor skriver på skolens nettside: «(…) Fordi mannen ble pågrepet så raskt og situasjonen roet seg så fort ble ikke elevene evakuert (…)» Det tok altså mer enn tre timer før han ble pågrepet, så hvorvidt det var raskt, kan diskuteres. Det er også verdt å reflektere over at publikum brukte lang tid på å varsle til politiet. Politiet kan ikke fungere uten et publikum som varsler, de kan ikke overvåke alle skoler. Husk at man ikke burde tenke at det nok er noen andre som varsler: Det skader aldri å ringe politiet, tvert imot.

Dette er ikke et forsøk på å finne en syndebukk, men vi trenger svar på hvorfor det tok så lang tid. Det har allerede spredd seg utallige rykter, og det er best å unngå flere spekulasjoner. Jeg synes ikke elevene ble godt nok informert om hendelsen. Skolen bør gå gjennomgå rutinene for hvordan man skal håndtere en slik situasjon. Heldigvis skjedde det ikke noe farlig denne gangen, men ser man seg rundt i verden, så kan man ikke nøle med å varsle politiet når man ser en slik utkledning. Hva hadde skjedd hvis gjerningspersonen hadde hatt voldelige intensjoner?

