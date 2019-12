Skal man takke når man får noen man ikke ønsker seg?

Full jubel for toryene, katastrofevalg for Labour

Takk for at du går? Det burde stått: Takk for at du kjører!

Innlegg som svar på artikkel i Adressa 9. desember, intervju med Ståle Gjersvold i Trønderenergi. Skal vi være glade for det vi får, smile og si takk, uansett om det er noe vi har ønsket oss eller ikke? Og hva om man faktisk slett ikke vil ha det i det hele tatt?

Når Trønderenergi forteller i Adressa at strømmen kan bli gratis i perioder etter at alle vindkraftanleggene er kommet i drift, skal vi takke og se glade ut? For oss som har satt oss inn i hva vindkraftanleggene medfører, er dette en skikkelig trist melding, og jeg vil ikke ha gratis strøm! Jeg vil ikke ha gratis strøm!

Hvor ble det av kraftunderskuddet som var så forferdelig? Hvordan går det an å fly fra kritisk lite kraft til et sånt overskudd at man får «negative priser» på bare noen få år? For det er det det heter, negative priser. Vi har lenge hørt historier fra Danmark om at kraftselskapene iblant betaler for å få levere strøm. Men jeg vil ikke ha betalt for å bruke strøm!

Jeg vil ikke ha vindkraft-anleggene i naturområdene våre, i reindriftsområdene, i turområdene, nær boligene til folk, i hytteområdene, der naturturismen har vært viktig næring. Jeg vil ikke ha ødelagt alle naturverdiene for å få gratis strøm! Vil ikke ha ødelagt nattesøvnen og gå rundt i sorg over alt det tapte.

Å få vite at strømmen kan bli gratis iblant er som å rive skorpa av såret. Som å vri kniven rundt i stikket. Som i eventyret å bli skåret render i ryggen og strø salt i. Det er så vondt! Fordi vi mister så utrolig mye verdifullt ved vindkraftutbyggingene. De ødelegger naturområdene, barndommens landskap, leveområdene for både sjeldne og mer vanlige dyr og planter. Det er vondt å miste, men det er enda vondere å vite at de som kommer etter oss, våre barnebarn og framtida, ikke skal ha den naturen vi har hatt. De får ikke ha naturens mangfold som sikkerhetsnett for mat, ren luft, godt vann, kilde til helse og medisiner – alle de økosystemtjenestene som er nødvendige for å leve.

Sørmarkfjellet er at av områdene Trønderenergi nå raserer. Denne utbygginga med kraftlinje som bygges dit endrer 30 kvadratkilometer natur fra å være inngrepsfri, til natur som nå ikke er inngrepsfri. Hvor skal de dyra og plantene som ikke tåler inngrep da leve? Det blir bare flekker igjen, og der er det ikke ledig plass.

Sånn er naturen, den fyller seg opp og har ingen ledige rom der de som blir fortrengt kan flytte inn. Hvor skal stillheten finnes når de herjer sånn i alle kystfjellene våre? Stillhet er en luksus, og jeg ønsker meg mye heller stillhet og leveområder for planter og dyr enn jeg ønsker meg gratis strøm.

Vår klode har to kriser som FN beskriver, klimakrisa og krisa for naturmangfoldet. Så skal Trønderenergi og de andre kraftselskapene ødelegge naturmangfoldet for å gi oss gratis strøm. Nei takk! Det er frekt og skammelig, det er det det er. Dette er en grusom gave, og en gave som vi ikke kan bytte inn. Vil ikke ha den! Vi får ikke naturen tilbake. Nå kan vi bare gråte.

