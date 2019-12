Det nytter! Takk til ansatte i eldreomsorgen

KrF oppfører seg som fraskilte foreldre etter et bittert brudd

Min far Arne Helge Myskja døde fredelig på Dragvoll helse- og velferdssenter 12. desember. Samme døgn ser jeg enda et av mange avisoppslag om omsorgssvikt i eldreomsorgen.

Det er ikke et nytt problem: Som lege besluttet jeg å gå inn i prosjekter for å forbedre omsorgen ved aldring og demens på 90-tallet, da jeg som allmennpraktiker så hvordan eldreomsorgen sviktet på det lokale sykehjemmet. Behovet har ikke blitt mindre: Den historisk radikale økningen i levealder har forskjøvet hovedtyngden av sykdom til aldring, og de som kommer inn på institusjoner i eldreomsorgen nå, er radikalt mye eldre og sykere enn da jeg hadde min første jobb på sykehjem i 1983.

Det krever økt kompetanse i mange aspekter av behandling og omsorg, ikke minst hvordan vi håndterer livets avslutning. Jeg har selv skrevet tre bøker om disse temaene. Samtidig har jeg vært blant de mange fagpersonene som har undervist helse- og omsorgsarbeidere de siste tiårene. Nytter det?

Gjennom min fars siste leveuker kunne jeg, min mor og tre søsken være vitne til en behandling og omsorg som etterlater meg takknemlig og litt målløs. Et nivå av presisjon i når man medisinerer smerte og når man slutter å medisinere, når man engasjerer seg for å få i mat og drikke og når man respekterer en naturlig dødsprosess – ikke hos en ansatt, men hos alle. En uanstrengt respekt for pasient og pårørende, en instinktiv viten om når institusjonen skal sette inn sine ressurser og når de pårørende trenger fred. Fagpersonen i meg er imponert, sønnen i meg er berørt.

En takk fra hjertet til ledelse og ansatte ved Dragvoll helse- og velferdssenter er en selvfølge i dette tilfellet. Samtidig gir det refleksjoner. Institusjonen har satset tungt på undervisning og har investert ressurser i nye tilnærminger til miljøtiltak, både Livsglede for eldre og den metoden jeg selv har utviklet, Musikkbasert miljøbehandling. At slik kompetansehevning er en farbar vei, kommer nå fram i nye studier. Ikke minst har jeg som pårørende fått kjenne på kroppen hva det betyr å få oppleve en verdig død der alt blir riktig, midt i tapet av en av de sentrale personene i et liv.

