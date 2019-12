Skamtanker på slutten av året

Jeg skammer meg over at jeg har en frihet som er så få forunt

Flyskam er ett av årets nyord. Forbruksskam burde vi alle ha i overforbrukets høytid. Skam over kropp og manglende trening er nærværende hele året. Skam for alt man skulle gjort ligger og murrer i bakhodet. Skam for venner man skulle besøkt popper opp når året skal oppsummeres. Skam. Skam. Skam for så mange ting.

Men den den største skammen jeg bærer på er likevel pass-skam. Hvor enn jeg er i verden kan jeg når som helst løfte mitt røde pass og dra hvor jeg vil. Bort eller hjem. Mine kolleger og flyktningpasienter rundt om i verden kan det ikke. De er låst i en situasjon der bare her og nå gjelder. Historien de flyktet fra kan de ikke tilbake til. Fremtiden vet de ingenting om. De har ikke pass eller arresteres fordi det har feil farge. Jeg skammer meg over skeiv fordeling. At jeg har en frihet som er så få forunt. At jeg kan dra når de må bli.

Men skam er en blindvei om den ikke vekker engasjement og endringslyst. Forandring starter med oss. Derfor må nyttårsforsettet bli akkurat det: Handling og solidaritet!

