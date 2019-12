Ari Behn er død

Det er et kjempeparadoks at elbilene kjører gratis

Denne teksten ble først publisert på Jakob Margido Esps Facebook-side, og gjengis her som debattinnlegg etter avtale.

Det var usigelig trist å høre at Ari Behn hadde valgt å forlate livet. Forferdelig for hans nærmeste, men også for hans mange venner fra fjern og nær. Det er godt å høre at så mange har varme og fine minner om Ari.

Selv møtte jeg ham bare en gang. Men det var ikke på en hvilken som helst dag. Det var bryllupsdagen, da han og Märtha giftet seg i Nidarosdomen. Jeg var medlem av verdikommisjonen den gangen, og jeg var derfor invitert til konsert i Olavshallen med påfølgende mottagelse på Royal Garden Hotel. Der møtte jeg brudeparet og fikk en fin prat med Ari. Og han tok seg også tid til å spørre hvordan det stod til med fruen på Øvre Singsaker (Jakob Margido Esp er godt kjent for rollen som fru Flettfrid Andrésen, red.anm.).

I dag tenker jeg også på at jeg selv også var 47 år da jeg ville ta livet mitt. Jeg ble reddet i tolvte time, og kom sakte men sikkert tilbake til livet. Ari var unik og hadde gode kvaliteter i mange retninger. En så farverik personlighet vil selvsagt også møte hets og nedlatenhet. Men i dag virker det som om vi har utviklet oss. Vi tåler bedre at noe og noen er annerledes.

Fred over Aris minne.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40

Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123