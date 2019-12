Er det dramatiske forskjeller?

Det er et kjempeparadoks at elbilene kjører gratis

Godt hjulpet av dyre råd fra sentrale kommunikasjonsrådgivere har Rema 1000 og Coop klart å skape et inntrykk av at det er dramatiske forskjeller i innkjøpsprisene, sammenlignet med markedsleder Norgesgruppen. Som sannhetsvitne brukes en rapport fra Konkurransetilsynet som avdekket at det er cirka 15 prosent forskjell på prisen fra leverandørindustrien. Media har nokså ukritisk hengt seg på påstanden om at forskjellene er dramatiske, og at det i ytterste konsekvens kan føre til at en av kjedene kaster kortene!

Jeg er pensjonert journalist og fagredaktør med dagligvaremarkedet som spesialfelt. I nesten 30 år har jeg fulgt kjedekampen på nært hold, både lokalt og på landsbasis. Påstanden om dramatiske prisforskjeller er rett og slett bare tøv og en kjærkommen bortforklaring fra to konkurrenter som sliter.

Coop sliter med dyr drift, en håpløs struktur (selv om den er blitt dramatisk bedre de siste årene) og med mangel på en sulten og utålmodig eier som kan presse frem nødvendige endringer. Som samvirker flest er Coop prisgitt en ledelse som tør ta et oppgjør med museumsvoktere som kjempet mot store endringer. Rema 1000 har en sulten, fremoverlent og kapitaltung eier, men de siste årene har flere endringer i toppledelsen og flere grep i fiaskoklassen satt sitt preg på kjeden.

Det spruter ikke like mye energi og stolthet av kjøpmannslaget, og lønnsomheten i butikk er sterkt presset, selv om eierselskapene fortsatt har milliardoverskudd. Rema 1000 har markedets laveste kostnader og er på øverste hylle når det gjelder beslutninger og gjennomføringskraft. Men fall i markedsandeler, intern uro og tapte pristester, gjør at Rema 1000 nesten ikke er til å kjenne igjen. Det er farlig for en kjede som egentlig ikke har noe annet å selge enn lave priser. Det er en stund siden Ole Robert Reitans faste budskap til kjøpmennene om at enten er vi billigst eller så stenger vi dørene, er fremført.

Men skyldes dette 15 prosent forskjell i innkjøp? Nei, og er det urimelig at Norgesgruppen som har 43,7 prosent av dagligvaremarkedet, har såpass bedre priser enn Rema 1000 og Coop med henholdsvis 23,6 og 29,2 prosent av markedet? Tar man med servicehandel, storhusholdning og tilknyttede butikker (som Bunnpris) er Norgesgruppen dobbelt så stor i enkelte kategorier.

Er 15 prosent forskjell fortsatt dramatisk eller er det egentlig bare et speilbilde av det frie markedet? Selv er jeg overrasket over at forskjellene ikke var større. Jeg går ut fra at forskjellene er betydelig større i andre bransjer som byggevarer der Coop er en sentral og drivende dyktig aktør, som vil ha betingelser fra leverandørene som gjenspeilet markedsposisjonen.

Både Rema 1000 og Coop bør satse på egne fortrinn, spennende butikker og nye allianser (også på innkjøp) i kundekampen. Det å presse frem innkjøpsbetingelser som ikke er et resultat av egen markedsposisjon er neppe veien å gå. Men som en bortforklarende strategi med en felles ekstern motstander som blir gitt all skyld er det bare pinlig å se på.

