Bladselger og juleevangeliet

Når pengen i kisten klinger, varianter av juleevangeliet? I dag har vi hatt en rumensk bladselger til lunsj hjemme hos oss. Hun har vært mer eller mindre fast utenfor døra på vår nærbutikk de seinere åra. Hun er meget beskjeden, er velkledd og står bare inntil veggen og smiler og viser frem bladet som hun skal tjene penger på.

Vi har aldri sett at hun går fram eller snakker til butikkens kunder. Vi har blitt litt kjent med henne gjennom de siste årene og vet at hennes mann er ufør, hennes mor ble syk i høst så hun kunne ikke komme til Norge før nå like før jul. Hun har to barn, en gutt og ei jente. I kveld tar hun en buss klokken 19 og er hjemme i Romania 1. juledag klokken 12, en reise på ca. 40 timer.

Hun kunne fortelle at det er ny «boss» på butikken, og at vedkommende ikke er hyggelig, hun er bedt om å holde seg unna. Jeg kontaktet butikken og fikk til svar at det «dessverre» var forbudt. Litt av en praktisering av juleevangeliet!