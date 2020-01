Jeg hater nyttårsaften! Jeg hater den så inderlig

Et ølglass i ansiktet og en utskjelt bussjåfør: Her er de mest leste debattene i 2019

Nå har jeg stått ute i én time i regn og vind. Prøvd å overbevise en hund om å tisse. Før helvete braker løs. Klokken var 16.30, for svingende. Er det lov å smelle opp raketter nå? Bombene smalt jevnt og trutt i bakgrunnen. Far: Nå er det blitt mørkt, unger. Skal vi sende opp én prøverakett? Barna: Jaaa!

Og så tar alle fedrene med seg barna ut, og sender opp én prøverakett hver. Med vernebriller? Med barna på sikker avstand? I vind og regn. Mens de gannes av hundeeiere. Mens de ville dyrene løper i panikk i alle retninger. Og småfuglene. Dette skjer hvert år!

67 prosent av spurte er enige i at det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften (Norstat /NITO). Det er en økning fra 62 prosent i 2018-undersøkelsen. Ja, til at kun proffer skal sende opp fyrverkeri. Ja, til faste tider!

Hva er galt med hue på norske menn? Både i 2019- og 2018-undersøkelsen var det langt flere menn enn kvinner som var helt uenig i et forbud. Og det var langt flere kvinner enn menn som er helt enige i et forbud. Det kunne kanskje være en idé å gjeninnføre tvungen førstegangstjeneste for menn. Med minst hundre rep-øvelser. Sånn at de får sin tiltrengte dose med smelling.

Og rundt midnatt? Da er det meldt dårlig vær. Og han som har kjøpt inn mest, har alt slokna. Så da blir det raketter 1. januar også. Gjerne i fullt dagslys! Og se hva jeg fant glemt i denne posen 2. januar - det må fyres opp «asap»! Og så må vi spare noe til bursdagen til Gunnar...

Slapp lovregulering og håndheving, øyeskader, redde dyr, ungdom som bruker det som våpen, store summer ut av vinduet, til tross. Det er tydeligvis fortsatt menn som styrer dette landet. Så da blir det skutt i hytt og helvete om ett år også. Godt nyttår!

