NTNU-forsker svarer NTNU-forsker: Vil ytterligere pengebruk på utdanning løse utfordringene i barnevernet?

Synspunkter på hva som utgjør problemet med barnevernet har vært en gjenganger i avisspaltene, og nylig har Inge Kvaran i Adresseavisen 29. desember søkt å stille spørsmål ved kompetansen til de som utøver virksomhet som barnevernspedagoger etter endt universitetsutdanning. Kvaran henviser til en nylig utgitt rapport av Barne- og familiedirektoratet, hvor en hovedkonklusjon er at mange som arbeider i barnevernet ikke innehar tilstrekkelig kompetanse for å ivareta funksjonene.

For de av oss som har kjennskap til innholdet ved utdanningen slik den tilbys i dag, så er ikke den konklusjonen akkurat overraskende. Vi snakker om et misforhold mellom særs komplekse og krevende oppgaver og et kort og lite substansielt utdanningsløp.

Det kan være at et hevet formelt kompetansekrav til de kommunale barnevernstjenestene kan lede til bedre kvalitet, men det ikke en nødvendig sammenheng mellom formell og reell kompetanse. Eksamenspapirer garanterer ingen evne til å løse sammensatte problemer. Uansett er det betydelig viktigere spørsmålet hvilket substansielt faglig innhold som de framtidige yrkesutøverne arbeider ut fra.

Holder de tidligere slitte teoriene og modellene mål som et adekvat kart for et komplekst terreng? Er forventninger om omfattende statlig ansvar for å løse personlige livsproblemer rimelige? Spørsmålet bør også våges å stilles om noen av kartene som brukes, faktisk skaper problemer i stedet for å løse dem.

Hvorvidt utviklingen av en femårig integrert masterutdanning i barnevern vil kunne løse dagens aktuelle problemer innenfor barnevernet, er et helt åpent spørsmål. Antagelig beror svaret i mye større grad på hvilket faglig innhold utdanningen får enn på hvilken lengde den har eller gradsnivå de uteksaminerte kandidatene tilordnes. Statsråder og andre ansvarlige for å legge føringer for framtidens utdanning for arbeid i barnevernet bør tenke seg godt om slik at de ikke faller i den sedvanlige fellen, hvor økt statlig ressursbruk anses som en universell oppskrift på løsning av sosiale problemer.

