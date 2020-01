Takk til lærerne!

Klæbo sterkest på sprinten – tok over sammenlagtledelsen i Tour de Ski

Johaug brølte av glede etter overraskende prestasjon: – Nesten dødsstøtet for konkurrentene

Kjetil Kroksæter: Regjeringen sprekker i 2020, men verden går ikke under

- Det iranske folket må nå betale for dumhetene til regimet, mener fribyforfatter Asieh Amini

Golberg frykter skader i Tour-finalen: – Jeg er redd for at det kommer til å gå galt

Her kom det mest snø i Trøndelag det siste døgnet

To personer til sykehus etter trafikkulykke ved Namsos

Tydelig at nabolaget benytter stedet som deponi for søppel

Fem grunner til at det ikke er lurt å avkriminalisere narkotika

Kjetil Kroksæter: Regjeringen sprekker i 2020, men verden går ikke under

To personer til sykehus etter trafikkulykke ved Namsos

Saken oppdateres.

Takk Astrid ved Bispehaugen skole. Du lærte min sønn Thomas å knekke lesekoden i 1. klasse, og du var så tålmodig da han heller ønsket å leke med lego og biler enn å sitte stille og lese. Det greide du selv når du var alene med opp mot 30 barn! En umulig oppgave i utgangspunktet! Han var så stolt på foreldremøtet da du fortalte at han hadde lært å lese. Du hadde gitt han nøkkelen til bøkenes verden og la grunnlaget for hans utvikling. Nå leser Thomas litteratur og har glede av skole og bøker.

LES OGSÅ: Slik har de tatt vare på elevene på Charlottenlund i dag

Takk Ove ved Lilleby Skole. Du var kvikk i replikken og en standhaftig lærer. Etter kort tid fikk Thomas et kvikt muntlig språk som lignet ditt. Han så tydelig opp til deg da han tok opp i seg din måte å snakke på, og det skjedde helt plutselig en dag! Han hadde samlet på ord, og en dag sprang de ut i full blomst. Det var som om han fikk en motor med ord som trillet ut av munnen.. Om dere bare visste hvor viktige dere er!

Takk, Else på Lilleby skole. Da du kom inn i klasserommet, fikk alle guttene lengre hår. De ble romantiske og kunstnerisk anlagte, og samtidig nøye i realfag. Min sønn malte de nydeligste bilder som fortsatt henger på veggen hjemme, en evig sommer av solsikker og bruer. Han fikk en kunstnerisk stemme og sang på scenen ved jule -og sommeravslutning. Han leste egenkomponerte, lyriske tekster!

LES OGSÅ: Nå må lærerne snakke om politikk så elevene forstår

Takk også til de unge lærerne ved Rosenborg ungdomsskole som underviste med glede og bekreftelse, og tok med klassen på spennende turer på fjellet. Thomas snakket lenge om å besøke dere! Takk lærere og ansatte ved Tora Storm videregående. Her får min sønn faglige utfordringer og nye kunstneriske muligheter på pianoet. Lærerne har høy integritet og legger til rette for at elevene skal greie seg på alle plan.

Lærere er det viktigste for barnas utvikling av evner, språk og viten som gir dem bevissthet om seg selv og omverdenen. La lærerne få vite det, dag etter dag! Støtt dem i det livsviktige arbeidet! Jeg kan ikke få takket nok!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebookog Adresseavisen på Facebook,Instagram og Twitter