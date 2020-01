Hvorfor «sutrer» de nestbeste skiløperne på for lite penger? Er de sultne nok når dette har fokus?

Saken oppdateres.

Jeg gleder meg over å se at unge, ambisiøse utøvere slår gjennom og kommer etter og utfordrer de beste og etablerte eliteløperne. Det trenger vi.

Norske langrennsløpere på regionlag må betale en inngangsbillett selv. Det har mediene valgt å sette fokus på nå under Tour de Ski. Anne Kjersti Kalvå og Jan Thomas Jenssen går begge for Team Veidekke Midt-Norge, og må ut med en sum for å delta der. Der får de heltidsansatt trener, betalte samlinger, smøreteam og støtteapparat i sesong. Det er de ikke helt fornøyd med.

Sett fra mitt ståsted minner dette om sutring. Løperne har tatt et valg om å delta selv. Dette er drømmen deres, og de får gjøre det de elsker mest i hele verden. Det er det mange i Norge som gjør. Derfor er konkurransen knallhard. Da må du være villig til å ofre nok for å komme deg fram. Så langt har disse løperne vært sultne nok til å gjøre det som må til. Jeg tror det er sunt at det koster noe for å komme seg opp. Hvordan de skaffer dette beløpet det må de selv løse.

Så når Jenssen da velger å be klubben sin om et beløp, er det hans måte å løse det på. I tillegg ber han også om sponsing fra lokalt næringsliv. Jeg ser ikke helt problemet med det. Dersom han ikke ønsker å «belaste» klubben, så må han finne midlene på annen måte. Det er veldig vanlig å betale en sum for at utøvere skal være med på slike lag. Det har jeg selv vært på med mange ganger i min tid som frivillig idrettsleder.

Jeg tror dessuten at klubben ser dette som et rekrutteringstiltak. Det at de får en toppløper, gir motivasjon for de øvrige løperne i klubben. Dessuten vil jeg tro at løperen selv betaler tilbake til klubben i form av noe som handler om helt andre verdier. Så jeg synes ikke noe synd på klubben heller.

Jeg tror ikke at utøverne nødvendigvis blir bedre hvis de får mer penger i lomma fra forbundet. De er kommet dit de er på de premissene som er. For å komme et skritt videre må sulten beholdes. Samtidig så er det bra at de jobber for å få rimelige betingelser. Det gjør vi i resten av arbeidslivet også.

Hvis vi så ser på dette trinnet på stigen som en del av utdannelsen til å få jobb på landslaget, så er ingen utdanning gratis. Alle er nødt til å betale noe for den. Statens lånekasse støtter vel ikke denne utdanningen, men de som får lån der må betale en stor del av kaka selv. Det de låner må uansett betales tilbake. Dersom man så ikke får jobb er jo det leit, men slik er det i arbeidslivet ellers også. Da må man ta omvalg og finne seg noe annet.

Jeg håper at de to trønderske løperne har den indre motivasjonen og sulten til å jobbe videre. Trøndersk og norsk langrenn trenger unge, sultne løpere som er villig til å gjøre det som skal til uansett. Gjør de det, så får de jobbe og kan få betalt for det de elsker noen år. Pensjonsalderen er lav i dette gamet, men det åpner da samtidig for nye muligheter. Det er bare å se dem og gripe dem.

Ingen i Norge sulter. Derfor må sult skapes. En må virkelig ville. Det gjøres ikke ved å fylle lommene med penger før resultatene er skap.

