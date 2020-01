Oljeindustrien trenger arvtakere

Her bløffet Berge og spilte under falskt navn. Nå er han tilbake der alt startet

Saken oppdateres.

Undertegnede brukte romjula på å lese boka «Giganten», som forteller historien om Equinor. For en industriglad elektriker, sivilingeniør og sosialdemokrat var det vakker lesning.

Boka forteller om et selskap som skal balansere mellom ambisjoner og stormannsgalskap, bygge opp internasjonale satsinger, håndtere politikk og politikere,løse enorme tekniske problemer, fremme norske verdier og tjene penger.

Noen dager etter at boka var ferdig lest, annonserte Equinor og norsk oljebransje for øvrig sin store plan om å kutte produksjonsutslippene på norsk sokkel. En plan med konkrete mål, både på kort og lang sikt. Om de lykkes er det historisk, og de skal ha skryt for at de setter igang dette.

Men de nevner ingen planer for to større utfordringer; utslippene knyttet til forbruk av norsk olje og gass, og den ustanselige realiteten i at bransjen kommer til å krympe.

Planen begrenser seg i stedet for til å drive nesten helt grønn produksjon av et helt svart produkt, men ambisjonsnivået i Norge må være mye større enn det.

Equinor forventer at olje- og gassproduksjonen i 2050 skal være rundt halvparten av det den er i dag. Det er riktignok 50 prosent ned, men det er langt unna en utslippsfri verden, for å si det sånn. Og de planlegger å investere store beløp for at fallet ikke skal være enda større (blant annet ved å åpne nye felter). Pengene de skal investere i å gjøre produksjonen utslippsfri er bare en brøkdel av pengene de skal investere i selve produksjonen av olje og gass.

De planlegger altså at det skal være en omfattende bruk av olje og gass i 2050. De skal ha utslippsfri produksjon for å være klimavennlige, men antar at verden rundt de ikke kommer til å være særlig klimavennlig. Dette til tross for at EU, som er et viktig marked for oss, legger opp til langt større kutt enn 50 prosent i sitt forbruk av fossile drivstoff.

Det er utslippene som er forbundet med forbruket, som er det store problemet for olje og gass, ikke produksjonsutslippene. I hovedsak er det forbrukerne som må ta ansvar for forbruksutslippet, men produsentene må også se sin egen rolle i dette. Mange av disse forbrukerne ønsker seg utslippsfrie alternativer, men får ikke tak i dette. Visjonen om et utslippsfritt Europa bør derfor inspirere til å bli en produsent av utslippsfrie produkter, ikke til å tviholde på dagens produkter.

Og så er det det at hele bransjen er på hell. Hvilket tiår den eventuelt er helt borte, eller om den noen gang forsvinner helt, er ikke så viktig for nasjonaløkonomien. Det som betyr noe, er når den slutter å være stor. Og at den en dag slutter å være stor, har vi visst hele tiden. Vi opprettet oljefondet nettopp fordi vi visste at inntektene ville ta slutt en dag, og vi har lagt en plan for det. Det vi ikke har en plan for enda er arbeidstakerne. Med forventet produksjonsfall på 50 prosent er det god grunn til å tro at sysselsettingen vil følge etter. Å ikke snakke høyt om dette er uærlig overfor norske arbeidstakere.

Uavhengig av hvilke politiske prinsipper som blir rådende for norsk sokkel fremover vil det være et behov for hundretusener av nye arbeidsplasser i nye næringer.

Politikerne, byråkratene, teknologien og industriarbeiderne som har bygd opp norsk oljeindustri har all grunn til å være stolte av innsatsen de har lagt inn. Fagforeninger, norsk arbeidslivskultur og en aktiv stat har samtidig sikret at pengene fra olja har kommet alle til gode. Så viktig har det vært for staten å ha kontroll med dette at oljeindustrien er den eneste industrien som har et eget departement, Olje- og Energidepartementet. Historien om norsk oljeindustri er en historie om evnen til å drømme og viljen til å bygge.

Nå må samfunnet få denne historien til å gjenta seg i nye industrier, med påfølgende ringvirkninger og eksportmuligheter. Sterke fagforeninger og norsk arbeidslivskultur behøves fortsatt men kanskje trenger ikke Norge lenger et olje- og energidepartement, kanskje vi heller trenger et industridepartement.

Det er mange muligheter for hva et slikt departement kan ta hånd om:

Oljebransjen har bygd opp store forventninger til hva som skal være mulig å få til med karbonfangst. Dersom de mener at denne teknologien skal gjøre norsk gass utslippsfri og lønnsom, så bør de forplikte seg til å få til nettopp det. Utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass er én mulighet, en annen mulighet er å si at bare er de som kan dokumentere at de benytter seg av karbonfangst får kjøpe norsk olje og gass, og samtidig tilby dem teknologi for karbonfangst.

Bygging av havvindparker kan gi verden fornybar energi samtidig som det kan skape eksportinntekter og arbeidsplasser. Elektrifisering av ferjesamband, fiskefartøy og etterhvert handelsflåten er andre områder hvor Norge kan ta posisjoner. Trøndelag har allerede en batterihybrid fiskeskøyte, og i Trondheim har Siemens bygd en batterifabrikk for maritim næring. I Mo i Rana har det ellers markedsnøytrale EU bidratt med penger til å utrede byggingen av en battericellefabrikk.

Skipsnæringen har selv etterspurt konkrete krav og planer fra myndighetene for å komme videre med grønn maritim industri.

Det viktigste oljebransjen kan gjøre for miljøet er å legge en plan for utslippsfrie produkter. Det viktigste Arbeiderpartiet kan gjøre for norsk oljebransje og de som arbeider der er å sørge for at det bygges opp andre bransjer, nettopp ved å bruke den politikken som bygde opp norsk oljebransje.