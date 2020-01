Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet

Det er nok hyggelig for de som får søndags-betalt, men totalt uforståelig for oss som bor her

Koster og salter, koster og salter ...

Kan noen fortelle meg hvorfor Trondheim bydrift til stadighet koster og salter fortau ved Sirkus Shopping midt på dagen søndag når det er meldt tre plussgrader neste døgn og bittelitt nedbør i form av regn?

Jeg vil gjerne at rette vedkommende i Trondheim bydrift forklarer hvorfor dette er nødvendig. I motsatt fall bør det ikke skje.

Det er sikkert hyggelig for den som får betalt for å jobbe søndag, men totalt uforståelig for oss som bor her.

