Lastebileierne ønsker 110 km/t på ny E6

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lagt merke til debatten som har gått i det siste, der det diskuteres om ny E6 bør ha en fartsgrense på 90 eller 110 km/t. Det trekkes frem at tungtrafikken uansett har en fartsgrense på 80 km/t, slik at 110 ikke vil gi den samfunnsøkonomiske lønnsomheten som Nye Veier viser til.

Det er riktig at tungtransport har en fartsgrense på 80 km/t, men slik trafikken er i dag klarer vi ikke å holde denne gjennomsnittsfarten. Med fire felt og fartsgrense på 110 km/t får vi mye bedre trafikkavvikling, noe som gjør at vi faktisk kan kjøre i 80 km/t. Dette reduserer reisetiden og har stor betydning både for miljø og økonomi. Jevnere fart gir færre nedbremsinger og akselerasjoner, noe som reduserer CO2-utslippene. En fersk studie utført av Transport-Service AS viser at på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal ble antall nedbremsinger redusert med over 70 prosent. Det har redusert drivstofforbruket til lastebilene med 34,6 prosent.

NLF vil videre påpeke at mye av næringstransporten skjer med varebiler som kan kjøre i 110 km/t der det er tillatt. Det er en kjent sak at vi handler stadig mer på nett, og at vi får varer levert på døren. At denne type virksomheter får redusert reisetiden, vil ha stor betydning for deres levedyktighet. Vi må dessuten huske at næringstransport er mer en lastebiler og varebiler.

Næringsvirksomhet på hjul inkluderer også tjenester som for eksempel hjemmesykepleien, elektrikere, rørleggere og matlevering. Det er kostbart å la disse bilene stå i kø, og regningen blir til sjuende og sist betalt av deg, kunden. Jeg antar at få liker å betale for at sjåførene skal kjøre i saktegående trafikk.

Vi trenger fire felt og en høyere fartsgrense på nye E6. Derfor støtter NLF forslaget til Nye Veier om fire felt og 110 km/t.

