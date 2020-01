Tore O. Sandvik (Ap): Latskap fra Trine Skei Grande (V) at Bergen vinner kulturkampen over Trondheim

Tore O. Sandvik: Latskap fra Trine Skei Grande (V) at Bergen vinner kulturkampen over Trondheim

Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet

Det er nok hyggelig for de som får søndags-betalt, men totalt uforståelig for oss som bor her

Saken oppdateres.

Regjeringen klamrer seg til at kun store kulturinstitusjoner i Oslo og Bergen skal ha status som «nasjonale». Dette innebærer at staten også tar hele regningen, mens tilsvarende institusjoner andre steder i landet, for eksempel Trøndelag Teater og Trondheim Symfoniorkester, er et spleiselag mellom kommune, fylke og stat.

Men det finnes faktisk ikke et eneste holdbart argument for at Den Nationale Scene i Bergen skal ha særstatus som «nasjonal» mens Trøndelag Teater ikke har det samme. Det spilles hverken mer nasjonalt eller internasjonalt teater i Bergen enn i Trondheim. Det samme gjelder forsåvidt også Nationalteateret, men der kunne man ha greid å argumentere med hovedstad osv, men det har ikke Kulturdepartementet og politisk ledelse ork til. Intellektuell latskap kalles det. Det samme gjelder Bergens Filharmoniske Orkester og Oslo Filharmonien vs. Trondheim Symfoniorkester.

Jeg har ingenting imot statusen til Den Nationale Scene/Nationalteateret eller Filharmoniene i Bergen eller Oslo, men det er uholdbart at politikere og byråkrater ikke en gang orker å argumentere for de ordningene de forfekter. Nå har de hatt muligheten til å rydde opp ved å likebehandle alle sammenlignbare teaterhus og orkester i forbindelse med Kulturmeldingen og regionreformen. Men når temaet kommer opp, ser man bare tomt ut av vinduet uten respons. Akkurat nå lurer jeg på om det er viljen eller om det er evnen det står på. Dessverre.

