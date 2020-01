AtB: Kontrollene er trygge

I 1962 annonserte firmaet som holdt til her at de hadde radiotelefoner

Rett før jul skrev Jan Frode Haugseth et innlegg der han ytrer bekymring for om det er trygt, for alle, å reise med AtBs linjer og viser til billettkontroller og situasjoner der det blir ilagt gebyrer for å reise uten gyldig billett.

Nokas og Securitas gjennomfører billettkontroller i Trøndelag hver dag. Som det kom frem i en artikkel i Adressa nylig, er rundt 40 000 passasjerer kontrollert i Trondheim i høst. Cirka seks prosent av disse reiste uten gyldig billett, og fikk derfor gebyr for det. Det er kunden sitt ansvar å ha gyldig billett når de reiser, og det å skulle fremvise billett ved kontroll er noe kundene må forvente. Både AtB og vekterfirmaet er selvfølgelig opptatt av at billettkontrollen skal foregå på en ryddig og trygg måte for alle. De som utfører kontrollene er godt trente for å håndtere dette profesjonelt, og går grundig gjennom rutiner og evalueringer regelmessig.

Haugseth spør AtB: «Er det trygt å reise med dere for alle?». Svaret på det er – ja. Billettkontrollørene forholder seg til våre transportvedtekter, og har i noen få tilfeller behov for å tilkalle politi av ulike årsaker. Erfaringen vår er at dette foregår uten unødige konfrontasjoner.

Vi setter pris på tilbakemeldinger når reisende opplever noe de mener kan bedres, og tar dette med oss videre i vårt arbeid. Ut over dette oppfordrer vi selvfølgelig alle til å ha gyldig billett. Billettinntektene går direkte tilbake til kollektivtilbudet.

