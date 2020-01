Bussbilletten har steget 1233 prosent på 40 år!

Når vi sier at noen jobber ikke er bra nok, sier vi indirekte at menneskene som gjør arbeidet ikke er gode nok

I 1979 jobbet jeg som bussjåfør i Trondheim ved siden av ingeniørstudiene. Den gang kostet det 3 kroner å være passasjer på buss i Trondheim. Hvis vi beregner prisstigning med konsumprisindeksen fra 1979 til i dag, (ca. 40 år) skulle prisen for en bussbillett vært 13 kroner, den er 40! Det har vært en generell prisstigning på 320 prosent i løpet av disse 40 årene. (1233 prosent for bussbilletten)

I valgkampen før jeg kom inn på Stortinget i 2017 var mitt viktigste budskap: Jeg vil kjempe for oftere, raskere og billigere kollektivtrafikk. Resultatene er der! I Trøndelag vil det bety at Trønderbanen får halvtimesfrekvens, mot avgang hver time i dag. Metrobussen og andre nye bussruter har gitt et klart bedre busstilbud for de fleste i og rundt Trondheim. Langt flere avganger og kortere reisetid. Penger over statsbudsjettet har blitt vedtatt av de blågrønne partiene på Stortinget og Venstre har også bidratt til å tilby Trondheim minst 50 millioner kroner pr. år i 10 år fremover for å redusere prisen på bussbilletten. AtB kan umiddelbart sette ned prisen med 25 prosent for dette beløpet. Dette ble kjent i oktober, lenge før budsjettvedtak i fylkeskommunen. Men nei, det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen øker prisen fra 38 til 40 i stedet for å senke til 30. 10 kroner utgjør en stor forskjell på motivasjonen til å ta buss i stedet for å kjøre bil. Bankkontoen til dagens busspassasjerer har veldig godt av å ikke bruke opp alle pengene på transport til og fra.

Vi stortingspolitikere skal legge til rette for at de lokale politikerne kan gi innbyggerne et bedre og billigere tjenestetilbud. Vi står på for å gjennomføre den politikken vi sa vi skulle gjøre i valgkampen. Venstre på Stortinget har levert! Til det rødgrønne flertall i Trøndelag: Når skal dere levere?

