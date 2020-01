Å ta opp ladeplass uten å lade kan bli dyrt

Saken oppdateres.

Det lønner seg å koble elbilen fra laderen og flytte bilen etter at den er fulladet. Da sparer du penger og frigjør plass for andre som trenger å lade bilen.

14. januar skriver Bård Roar Krogstad et innlegg i Adresseavisa om sin opplevelse med lading av elbil ved Fortum Charge & Drives ladestasjon på Røros. Krogstad lurer på hvorfor ladingen kostet 320 kroner, ettersom lading hjemme ville vært mye billigere.

I Fortum jobber vi hele tiden for å gjøre det enkelt og greit å være elbilist. Det gjør vi ved å tilby rask og effektiv lading ved våre mer enn 2000 offentlige ladere rundt om i Norge, i tillegg til at vi tilbyr rask og sikker hjemmelading. Vi synes det er leit å høre at Krogstad hadde en ugrei opplevelse ved vår ladestasjon, så vi ønsker å forklare hva som har skjedd i dette tilfellet som gjorde ladingen så dyr og gi noen gode råd for hvordan elbilister lader billigst og raskest mulig.

Da Krogstad ladet på Røros, så var elbilen hans fulladet på halvparten av tiden den stod tilkoblet ladestasjonen. For å hindre at biler tar opp ladeplass uten å lade, tar vi betalt for hele perioden bilen står koblet til ladestasjonen, også etter at ladingen er fullført.

På denne måten skaper vi et økonomisk insentiv for at kunden skal flytte bilen når den er fulladet. Da blir det mindre kø ved ladestasjonene og vi utnytter plassen og infrastrukturen bedre. Det mener vi alle er tjent med.

Hadde Krogstad flyttet bilen etter at den var fulladet hadde ladingen altså kostet 160 kroner i stedet for 320 kroner. Hadde han i tillegg brukt Fortum Charge & Drives app eller ladebrikke i stedet for sms til å starte ladingen, ville det hele bare kostet 80 kroner. Lading som startes med sms er dyrere fordi det er et mer komplisert system for oss å vedlikeholde, hvor vi i tillegg må betale et eksternt selskap for sms-tjenesten. Vi sender derfor alltid umiddelbart en melding til våre kunder som aktiverer ladingen med sms hvor vi anbefaler våre billigste lademåter. Vi har også denne informasjon om ladepriser på våre nettsider.

Krogstad tar opp et tema som mange spør oss om, nemlig hvorfor lading ved offentlige ladestasjoner er dyrere enn lading hjemme. Årsaken til det er knyttet til kostnadene ved å bygge en infrastruktur som tilbyr høy effekt, det vil si raskere lading.

Ved lading hjemme lader de fleste med omtrent tre kilowatts effekt, dersom det benyttes en 16 amperes kurs, noe mange gjør. Ved våre ladestasjoner tilbyr vi fra 22 til over 150 kilowatts effekt, og det gjør at det lades mye, mye raskere enn hjemme i garasjen. Å bygge infrastrukturen som gjør at det kan lades med så høy effekt er kostbart, og avgiftene vi betaler til nettselskapene for nettleie er også høyere enn ved lading hjemme. Det vil derfor alltid være dyrere å lade ved offentlige ladestasjoner som tilbyr høy effekt, enn å lade hjemme.

Vi kommer til å fortsette å bygge ut vårt ladenettverk, og vi håper Bård Roar Krogstad velger å laste ned vår app eller bestille ladebrikke fra Fortum Charge & Drive, så han kan fortsette å benytte seg av våre lademuligheter når han er på tur. Husk også på å flytte bilen når den er fulladet, så vil neste tur til Røros bli mye rimeligere.