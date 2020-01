Kjære deg, velkommen hjem!

- Det går nesten ikke en dag uten at en internasjonal nettportal eller et magasin tar kontakt

Jeg håper du blir møtt med omsorg, varme og tilgivelse. Det er så mange som bærer ved til bålet akkurat nå, vil de hive deg oppi? Ellers skal vi snauklippe deg, dra deg gjennom gatene, spytte på deg og ta fra deg barna og statsborgerskapet? Det har vi også gjort før i dette landet!

Tyskertøs og tyskerunge var merkelapper vi brukte den gang, noe som vi 70 år etter har bedt om tilgivelse for, men nå gjør vi det igjen. Saker om IS-kvinne og IS-barn florerer både i avisene og på TV-skjermen. Skal dere måtte leve med disse merkelappene? Over skjermen ruller det i disse dager en serie: 22. juli. De mest ufattelige handlinger ble begått, og Norge bestemte seg for å møte terror med kjærlighet. Gjaldt det bare fordi terroristen var etnisk norsk og kalte seg kristen?

I romjula satt vi alle i sorg og lovte å ta vare på hverandre, ikke sette merkelapper på andre mennesker og drive dem til å ta sitt liv med mobbing, hets og hån. Det er bare noen uker siden, har vi glemt det? Eller skal vi drive deg til det samme? Jeg beundrer deg for at du har greid å ta vare på dine to små barn gjennom disse årene under forhold så forferdelige at jeg ikke er i stand til å fatte det! Vi har lovet å møte terror med kjærlighet. Så velkommen hjem!

