Norge mot Norge

Saken oppdateres.

I en norsk rettssal har det foregått noe merkelig denne vinteren. En advokat som representerer Norge har argumentert mot nordmenns rett til et levelig miljø. Hvordan viklet vi oss inn i den floken?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Natur og ungdom og Greenpeace tapte nylig sitt søksmål i lagmannsretten. Dommen konkluderte med at 23. konsesjonsrunde ikke var et brudd på Grunnloven, og oljeboringa får fortsette som før, eller ihvertfall inntil det ankes til Høyesterett. Striden står rundt Grunnlovens paragraf 112, som blant annet slår fast at du og jeg har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Vi er allerede på god vei til å miste både helse, produksjonsevne og mangfold på grunn av CO 2 -utslipp, så å forsvare norsk politikk som øker utslippene er ingen enkel dag på jobben.

LES OGSÅ: Fortsatt vern av Verdalselva

For det er klart at vi vil forsvare de enorme oljeinntektene våre. Men det er også klart at vi vil ha et levelig miljø. Dette er spagaten Norge står i, og det begynner å bli vanskelig. Det kom til syne i lagmannsretten, da regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hevdet at Miljøparagrafen ikke egentlig gir oss konkrete rettigheter, men er mer som et prinsipp å regne. Sejersted representerer oss, men han argumenterer altså mot våre rettigheter. Sånn går det når vi vil ha i pose og sekk, det krever noen logiske krumspring.

LES OGSÅ: Næringen trenger ikke flere lakselobbyister

Jeg tror vi får se flere krumspring framover. Det er ikke lenger så lett å hevde at norsk olje er «bra for kloden», eller å argumentere for at akkurat vi skal skru av krana aller sist. Klimavitenskapen blir stadig bedre, og krisen er allerede i full gang rundt oss. Det skal mer til enn en holdningskampanje i Aftenposten for å få ungdommen til å akseptere at vi risikerer fremtiden deres. I Nederland var det nylig staten som tapte i et lignende søksmål, nå er de rettslig forpliktet til å kutte utslippene sine.

Filosof Berge Solberg sa en gang noe lurt om verdier, nemlig at de kommer til syne først når noe står på spill. Vi vil alle si at vi bryr oss om miljøet, selvsagt gjør vi det. Men når noe står på spill, når vi må velge det ene eller det andre, hva velger vi da? I vinter stod det mellom nye oljeinntekter og retten til et levelig miljø, penga eller livet, og Norge valgte å kjempe på oljeinntektene sin side.

Men kjennes det rett?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno