Jeg håper dere er godt fornøyd med beslutningen om å gi tillatelse til utbygging av Øvre Nyhavn. Nå når dere ser annonsen i midtsidene av Adressa lørdag 25 januar, hvor bebyggelsen trer frem i all sin prakt: Heimdal Eiendom skal «vekke en bydel til live».

Hvem skal denne bydelen vekkes til live for? Det er i alle fall ikke for oss som allerede bor i denne bydelen. Ta en titt på dette bildet, hva skjer med bebyggelsen rundt dette monsteret som nå skal bygges? Synes dere politikere at dere har ivaretatt eksisterende bebyggelse? Synes dere at de nye blokkene glir godt inn i terrenget?

Vi er en nabogruppe som har jobbet hardt og lenge for å begrense skadene Heimdal Eiendom er i ferd med å gjennomføre i vårt nabolag. Vi har ikke forsøkt å stoppe utbygging, men har argumentert og tryglet for at blokkene bygges lavere, og gi større rom mellom hver blokk. Har vi blitt hørt? Overhodet ikke!

Noen har tidligere uttalt at politikerne i Trondheim er til for utbyggerne og ikke for innbyggerne, noe dette er et godt eksempel på. Selv bor vi i et rekkehus ved byggestart 6 og vil få en av blokkene tett inntil egen tomt, hva tror dere det gjør med vår trivsel?

Vi føler en total maktesløshet i måten å bli behandlet på. Vil gjerne høre fra dere politikere som har godkjent denne utbyggingen: kan dere klappe dere på brystet og si at dere er godt fornøyd med resultatet?

