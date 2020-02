En merkedag for en viktig yrkesgruppe

Dortmund-eventyret fortsetter for Haaland: – For en mann

Det finnes etterhvert mange slags merkedager for yrkesgrupper, for eksempel bussjåførenes dag, sosialpedagogdagen, fastlegedagen og arkivarenes dag.

1. februar er en slik dag, for en særdeles viktig yrkesgruppe, nemlig helsesekretærenes dag. Det er en dag vi synes det er vel verdt å markere. Vi har alle jobbet i helsesektoren i årevis og synes denne yrkesgruppen ikke alltid får den respekt og anerkjennelse som de fortjener. Dette er et bakkemannskap som i realiteten holder hele vårt helsevesen i gang.

Helsesekretæren er i mange tilfeller det første mennesket vi møter når vi søker helsehjelp. Helsevesenets ansikt utad. På vår arbeidsplass, som er fastlegekontoret, er oppgavene deres komplekse og arbeidstrykket høyt. Dag etter dag. Sortering av telefonhenvendelser: Det som haster fra det som kan vente, berolige de engstelige, forstå de utålmodige, sette vennlige grenser for de urimelige, huske det som ikke må glemmes, holde styr på legene, beklage forsinkelser, ta blodprøver, sårskift og mye, mye mer. Alt dette mens humøret skal holdes oppe og skuldrene nede.

Det viser seg at hvis man setter en fastlege til å betjene sentralbordet i for eksempel to timer, er alle timebøker de nærmeste tre dager oppfylt. Vi greier ikke sile og sortere. Det er for vanskelig for oss. Det greier helsesekretærene, med sin menneskekompetanse, «street smartness» og kanskje med en liten dose «tante Sofie».

Så vi oppfordrer alle til å ringe sitt legesenter og gi helsesekretærene en hyggelig hilsen. Det kan ikke bli i dag, lørdag 1. februar, det må bli mandag over helgen. Da håper vi det blir: «Ikke legg på, du er nummer 230 i køen».

